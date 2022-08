Salariu de 8000 de lei în România, fără facultate: una dintre cele mai căutate meserii în 2022, ocolită de mulți

România se confruntă cu o criză acută de personal în surprinzător de multe domenii. Salariile sunt mai mari ca niciodată, dar nu se găsesc oameni care să le primească. Situația pare să fie una fără precedent, în timp ce românii continuă să plece în străinătate.

Criza de muncitori în construcții afectează foarte mulți români și se reflectă în costuri mai mari pentru case și apartamente. Pe lângă faptul că valoarea locuințelor a explodat din cauza scumpirii materialelor de construcție, când nu găsești angajații și îi plătești cu salarii din ce în ce mai generoase, este clar că acei bani trebuie să plece de undeva.

Cum câștigi un salariu de până la 8000 de lei, în construcții

Meseria de demolator de clădiri este la mare căutare în România, de aici și salariul de aproximativ 8000 de lei. O problemă de personal pe acest segment de piață este prezentă mai ales în Capitală, după ce foarte multe fabrici vechi au devenit spațiul propice pentru proiecte imobiliare. Fosta platformă Aversa, de lângă piața Obor, este un exemplu de spațiu enorm ce necesită demolare.

Dacă vrei să asociezi niște cifre exacte fenomenului demolării în construcții, gândește-te că ANOFM are centralizate 2000 de posturi de muncitor necalificat la demolarea clădirilor. În mod previzibil, după demolare, devină evidentă lipsa angajaților care se pricep la zidărie și finisaje. „Această forţă de muncă este destul de greu de găsit. Noi am preferat să luăm oameni de la zero şi să îi calificăm împreună cu inginerii care au practicat în ţările nordice”, spune Gabriel Focşinenu, dezvoltator imobiliar, pentru Observator News.

„Este foarte greu. Sunt oameni pe care îi angajez astăzi şi peste două zile nu mai vin la muncă. Nu vor să muncească”, adaugă Florin Buzatu, antreprenor. „Un bun meseriaş poate câştiga în România cât câştigă în străinătate. Un meseriaş în construcţii poate câştiga şi 8.000 de lei pe lună”.