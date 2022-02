S-au terminat filmările pentru Enola Holmes 2: când va apărea pe Netflix

Sherlock Holmes interpretat de Henry Cavill ocupă centrul scenei în prima filmare din Enola Holmes 2 de la Netflix. În 2020, Netflix a debutat prima adaptare cinematografică a celor mai bine vândute cărți ale lui Nancy Springer, Enola Holmes.

Serialul urmărește aventurile Enolei, sora mai mică a celebrului detectiv Sherlock Holmes. Filmul Netflix o are în rolul principal pe Millie Bobby Brown în rolul lui Enola și o prezintă în primul ei caz, care o implică pe mama ei dispărută (Helena Bonham Carter) și un tânăr marchiz fugar (Louis Partridge). Din distribuția filmului mai fac parte Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sam Claflin și Fiona Shaw.

După lansarea de succes a filmului Enola Holmes pe Netflix în septembrie 2020, s-a vorbit despre o continuare care ar putea intra în dezvoltare. Regizorul Harry Bradbeer și-a semnalat interesul de a se întoarce, dar abia în mai 2021 Netflix a confirmat că Enola Holmes 2 va deveni în curând realitate.

Enola Holmes este pe Netflix, partea a doua se va lansa anul acesta

Brown, Cavill, Partridge și Carter sunt gata să revină, în timp ce noii veniți în distribuție sunt David Thewlis și Sharon Duncan-Brewster. Filmările pentru Enola Holmes 2 au început la jumătatea anului 2021 și s-au încheiat în ianuarie anul acesta.

Deși încă nu a fost anunțată o dată de lansare, Netflix a lansat un preview al filmelor din 2022. La minutul 1 și 5 secunde din trailerul de mai jos, Enola poate fi văzută alergând pe străzile aglomerate ale Londrei.

Enola Holmes 2 este gata să prezinte povestea din a doua carte a lui Springer, The Case of the Left-Handed Lady. În ea, Enola investighează dispariția unei fete tinere. Cu toate acestea, pentru a rezolva misterul, ea ar putea avea nevoie de ajutor. După cum arată noul film al Enola Holmes 2, cei doi frați se vor reuni la un moment dat.

Întrucât Enola Holmes 2 tocmai și-a încheiat filmările luna trecută, se pare că nu va avea premiera pe Netflix foarte curând. Cel mai probabil, se aude că mai târziu în acest an.