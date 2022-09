S-a dus vremea când românii cumpărau ultimul răcnet de telefon: acum e la modă să-ți iei smartphone la mâna a doua

Pe piața smartphone-urilor de la noi din țară se conturează un nou fenomen, ce merită dezbătut, deoarece marchează o schimbare radicală de comportament.

Dacă înainte românii noștri dădeau buzna în magazine pentru a-și lua de pe rafturi ultimele tipuri de telefoane mobile lansate, acum preferă să achiziționeze produse la mâna a doua.

Se resimte o puternică schimbare a comportamentului de consum, dar și o altă mentalitate în rândul utilizatorilor de smartphone-uri de la noi din țară.

Se pare că problemele financiare care apasă pe umerii tuturor își spun cuvântul. Oamenii și-au schimbat în ultima vreme scările de valori și prioritățile, iar cel mai important aspect este că, forțați de împrejurări au ajuns să aibă un comportament mai sănătos, atât pentru propriul buzunar, cât și pentru mediul înconjurător.

Achiziționarea unor telefoane la mâna a doua reprezintă o soluție salvatoare. Pe de-o parte, te bucuri de un telefon performant fără să dai exagerat de mulți bani pe el, iar pe de alta ajuți la reciclare, aspect deosebit de important în contextul actual al crizei climatice pe care o traversează omenirea.

Românii se îngrămădesc la telefoane second hand

Noul comportament de consum al românilor este cel mai bine evidențiat de evoluția start-up-ului românesc Flip.ro, care cumpără, recondiționează și vinde telefoane second hand. Compania se bucură de tot mai mult succes pe piața autohtonă, clienții fiind din ce în ce mai numeroși, semn că piața smartphone-urilor second hand are foarte mare potențial și este una de viitor.

Se pare că start-up-ul se mândrește, până în prezent, cu peste 170.000 de telefoane mobile tranzacționate. De altfel, tot de la el aflăm că românii preferă mărci celebre și de top, cele mai căutate modele fiind cele de la Apple.