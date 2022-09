Apple iPhone 14 și iPhone 14 Plus, oficiale: ”aceeași Mărie, cu altă pălărie”, în 2022

În conferința așteaptă cu sufletul la gură de fanii Apple, gigantul din Cupertino a confirmat toate zvonurile din ultimele săptămâni, începând cu iPhone 14 și iPhone 14 Plus care au foarte multe în comun cu dispozitivele de acum un an.

iPhone 14 și iPhone 14 Plus vin la pachet cu câteva schimbări, dar când vei lua noile telefoane în mână, vei fi iertat dacă le confunzi cu iPhone 13. Până și procesul a rămas neschimbat de acum un an, Apple A15. Apropo, nu mai există un iPhone mini, în schimb, avem un iPhone Plus. Practic, iPhone-ul ”mai ieftin” din noua serie poate fi cumpărat într-o versiune supradimensionată.

Ce s-a schimbat și ce a rămas la fel la iPhone 14

Versiunea standard de iPhone 14 utilizează un ecran de 6,1 inci, în timp ce varianta Plus este construită în jurul unui panou de 6,7 inci. Vizual, este la fel cu terminalul de acum un an, crestătura din partea de sus a panoului este tot acolo unde ai văzut și la iPhone 10 în urmă cu vreo 5 ani. Ambele variante folosesc un display Super Retina cu o luminozitate maximă de 1200 de niți, cu o protecție ceramică al zgârieturi

După cum se poate vedea în imaginea de mai sus, terminalele iPhone 14 și iPhone 14 Plus pot fi cumpărate în cinci nuanțe de culoare, noutățile fiind un bleu deschis și un mov deschis.

Pe hârtie iPhone 14 ar trebui să aibă o autonomie sporită față de iterația precedentă, în timp ce modelul Plus se laudă ”cu cea mai mare autonomie pe un iPhone, vreodată”. Upgrade-uri semnificative la noile telefoane ”ieftine”, pe lângă faptul că nu mai au tăviță de SIM, funcționând doar cu eSIM, ține de camere. Au o cameră principală de 12 megapixeli, cu un senzor mai mare și pixeli mai mari, 1,9 microni. Cu Action Mode pe video, te vei bucura de o stabilizare sporită.

O funcție cu adevărat revoluționară din iPhone 14 ține de comunicațiile prin satelit. Cu o combinație proprietară de hardware și software, telefonul se poate conecta la sateliți pentru mesaje de urgență. Opțiunea se cheamă Emergency SOS. După 2 ani de serviciu de urgență gratuit, Apple plănuiește să te taxeze pentru această funcționalitate, dar prețul este necunoscut.

Poți cumpăra un iPhone 14 la prețul de pornire de 799 de dolari, în timp ce varianta Plus te costă 100 de dolari în plus. Precomenzile încep pe 9 septembrie, în timp ce livrările încep pe 16 septembrie – iPhone 14 și 7 octombrie – iPhone 14 Plus.