Rușii neagă că ar fi bombardat gara din Kramatorsk, unde au murit 39 de oameni

După masacrul din Bucha, Rusia neagă astăzi și bombardarea gării din Kramatorsk – atac soldat cu aproape 40 de morți, inclusiv patru copii. Moscova acuză Ucraina că a tras deliberat cu o rachetă în gara din Kramatorsk, în estul țării. Potrivit rușilor, racheta ar fi fost lansată din localitatea Dobropillia. Mai multe detalii, în rândurile următoare.

Rusia a negat vineri bombardarea gării din Kramatorsk, un oraș din estul Ucrainei, la fel cum a făcut și cu masacrul de la Bucha. Astăzi, ministerul rus al Apărării a acuzat forțele armate ucrainene că au tras deliberat cu o rachetă în gara din Kramatorsk, atac care s-a soldat cu 39 de morți, inclusiv patru copii, și peste 100 de răniți, potrivit Kievului, relatează Hindustan Times.

Potrivit rușilor, racheta ar fi fost lansată din localitatea Dobropillia. Strategia Rusiei de a nega orice răspundere în privința victimelor civile nu este una nouă, fiind folosită cu regularitate în războiul din Siria. Cele mai clare exemple în acest sens sunt bombardarea Alepului și a provinciei Idlib, soldate cu un număr mare de victime civile.

Urmând aceeași strategie, Rusia a negat orice implicare referitoare la atrocitățile comise în Bucha, dar și în alte localități din regiunea Kievului, descoperite după retragerea militarilor ruși.

Moscova a afirmat de fiecare dată că este vorba de înscenări puse la cale de ucraineni.

Liderii europeni condamnă atacul forțelor ruse asupra gării din Kramatorsk, pe care-l cataloghează ca fiind „îngrozitor“. Șeful Consiliului UE, Charles Michel, a acuzat Rusia că a întrerupt o cale de evacuare pentru civili.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.

Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved.

— Charles Michel (@eucopresident) April 8, 2022