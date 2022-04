Ce a apărut pe străzile din Moscova, în semn de protest față de masacrul din Bucha. Imaginile au devenit virale

Crimele de război din Bucha, un oraș din apropierea capitalei Kiev, au stârnit indignare la nivel global, imaginile cu dezastrul lăsat în urma retragerii trupelor ruse devenind virale. Luni, președintele american, Joe Biden, a cerut deschiderea unui proces pentru crime de război împotriva lui Vladimir Putin. Atrocitățile au fost condamnate de mai mulți lideri europeni, Statele Unite declarând că vor face eforturi pentru a suspenda Rusia din Consiliul pentru Drepturile Omului. La rândul lor, cetățenii din Moscova au organizat un protest solitar numit „#Bucha-#Moscova“. Mai multe detalii, în continuare.

Atrocitățile comise în orașul Bucha din apropierea Kievului au scandalizat opinia publică, apărând reacții în lanț după anunțul potrivit căruia aproximativ 300 de civili au fost uciși și bătuți de trupele lui Putin.

Cele mai recente imagini prezintă cadavrele a cinci bărbați ucraineni cu mâinile legate, găsite în subsolul unui sanatoriu pentru copii din Bucha, oraș recucerit nu de mult de ucraineni. Aici, soldații ruși au comis masacre, a comunicat procuratura generală a Ucrainei.

Înainte de a fi ucişi de soldaţi ai forţelor armate ale Federaţiei Ruse, civilii, neînarmați, ale căror cadavre au fost descoperite de forţele de securitate, au fost bătuţi, potrivit informaţiilor furnizate de aceeaşi sursă pe Telegram. Comunicatul de presă este însoțit de câteva fotografii în care apar cadavrele bărbaților.

Procurorul general, Irina Venediktova, a anunțat că a fost deschisă o anchetă cu privire la circumstanţele morţii acestor civili.

Torture chamber was discovered in a children’s sanatorium in Bucha by prosecutors and Kyiv Regional police officers. We will establish all the circumstances of war crimes committed by the Russian Federation, the persons involved and bring them to justice. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/9ls53SEbV1

— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) April 4, 2022