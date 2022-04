Rușii continuă atacurile în estul Ucrainei. Încă o gară a fost bombardată: „Vizează infrastructura feroviară”

O gară din estul Ucrainei a fost lovită de bombardamentele rusești, a declarat luni președintele companiei de căi ferate de stat din Ucraina, fără a furniza o locație anume. Astfel că un număr de cinci locomotive au fost avariate, a spus Kamyshin, precum și mai multe șine și linii electrice, notează CNN.

O gară din Kramatorsk, din estul Ucrainei, care era folosită de civili care încercau să ajungă în siguranță, a fost lovită vineri de o rachetă rusă, au declarat autoritățile. Cel puțin 57 de persoane au fost ucise și 109 au fost rănite în atacul de duminică, potrivit Pavlo Kyrylenko, șeful administrației militare regionale Donețk.

Oglindind legăturile recente ale uciderii fără discernământ de civili în suburbia Buca din Kiev, Ministerul rus al Apărării a declarat vineri că lovitura cu rachetă a fost o „provocare” și a dat vina pe forțele ucrainene.

This night, a train station in Eastern Ukraine was attacked by Russian troops. 5 locomotives, tracks and catenary were damaged.

Photo – Oleksandr Kamyshin, @Ukrzaliznytsia head of the board. pic.twitter.com/uuZqE5UQRQ

— UkraineWorld (@ukraine_world) April 11, 2022