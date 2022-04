Rușii au distrus un depozit de petrol din estul Ucrainei: „Un incendiu puternic a cuprins uzina“

Rușii au bombardat și distrus un depozit de petrol din apropierea oraşului Dnipro, în estul Ucrainei, în noaptea de marți spre miercuri, au anunțat autorităţile locale, citate de AFP. Din fericire, nu au existat victime. „A fost o noapte dificilă. Inamicul a atacat pe cale aeriană şi a lovit un depozit de petrol şi o uzină de prelucrare“, a declarat miercuri guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko.

După ce marți au lovit un rezervor de acid azotic în Lugansk, soldații ruși au bombardat și distrus, în noaptea de marți spre miercuri, un depozit de petrol din apropierea oraşului Dnipro, în estul Ucrainei, fără să provoace victime, au anunţat autorităţile locale.

Acesta a precizat că „din fericire, nu sunt răniţi“, indicând ulterior că „incendiul a fost stins de către pompieri“ care „au luptat cu flăcările mai bine de opt ore“.

Mikola Lukaşuk, şeful consiliului regional din Dnipropetrovsk, a menționat că rușii au bombardat depozitul „marţi seara târziu“, la Novomoskovsk, 25 km nord-est de Dnipro.

