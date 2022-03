Rusia trece la atacuri puternice. A folosit o bombă cu o undă de șoc letală, care absoarbe oxigenul din plămânii tuturor celor din apropiere

Rusia este acuzată că i-a atacat pe ucraineni cu bombe cu dispersie și bombe cu vid (termobarice), arme interzise de convențiile internaționale. Amnesty International și Human Rights Watch spun că forțele ruse par să fi folosit muniții cu dispersie interzise pe scară largă, cea dintâi organizație neguvernamentală internațională acuzându-i pe ruși că au atacat o grădiniță din nord-estul Ucrainei, timp în care civilii s-au adăpostit în interior. Mai multe detalii, în paragrafele următoare.

În atacul asupra Ucrainei, Rusia ar fi folosit o bombă termobarică, acuză grupurile pentru drepturile omului și ambasadorul Ucrainei în Statele Unite: „Au folosit bomba cu vid astăzi“. Vorbim despre arme condamnate de o varietate de organizații internaționale, potrivit reuters.com.

Amnesty International și Human Rights Watch, două organizații neguvernamentale internaționale, au spus că forțele ruse par să fi folosit muniții cu dispersie interzise pe scară largă, Amnesty acuzându-le că au atacat o grădiniță din nord-estul Ucrainei, în timp ce civilii s-au adăpostit în interior.

Oksana Markarova, ambasadorul Ucrainei în Statele Unite, a declarat, după întâlnirea cu membrii Congresului SUA, că Rusia a folosit o armă termobarică, cunoscută sub numele de bombă cu vid, în invadarea țării sale.

O bombă cu vid, sau o armă termobarică, folosește oxigenul din aer, îl aspiră, pentru a genera o explozie la temperatură ridicată, producând, de regulă, o undă de șoc letală, de o durată semnificativ mai lungă și mai puternică decât cea a unui exploziv convențional, fiind capabilă să dezintegreze corpurile umane.

O astfel de undă de explozie aspiră oxigenul din plămânii oricărei persoane din apropiere. Potrivit Human Rights Watch, arme termobarice au fost folosite în Cecenia, iar efectele au fost devastatoare. Un număr mare de organizații neguvernamentale condamnă utilizarea acestora.

Până la momentul transmiterii acestei știri nu a existat nicio confirmare oficială că arme termobarice au fost folosite în conflictul din Ucraina.

Oksana Serhiivna Markarova, ambasador al Ucrainei în Statele Unite, a declarat că Ucraina lucrează activ cu SUA pentru a obține mai multe arme și sancțiuni mai dure pentru Rusia.

Între timp, pe rețelele sociale au apărut imagini video cu ceea ce se prespune a fi explozia unui bombe cu vid. Acestea nu au putut fi, însă, verificate independent.

According to #Ukrainian media reports, the video allegedly shows the #Russian army dropping a vacuum bomb.

This type of weaponry is prohibited by the #Geneva Convention. pic.twitter.com/R0hCfEXo3I

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022