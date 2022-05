Rusia l-a arestat pe comandantul vinovat de pierderea crucișătorului Moskva

Guvernul de la Kiev dezvăluie că Moscova îi caută pe cei responsabili pentru înfrângerile militare din Ucraina şi îi pedepseşte pe comandanţii propriilor forţe de ocupaţie ruse. Această informație a fost oferită de Ministerul ucrainean al Apărării. Astfel, viceamiralul Igor Osipov a fost arestat pentru pierderea crucişatorului Moskva al flotei de la Marea Neagră, iar împotriva primului viceamiral al Rusiei, Serhiy Pinchuk, au fost lansate şi acţiuni de anchetă.

Tot din aceleaşi motive, un alt comandant, generalul-locotenent Serghei Kisel, a fost înlăturat din funcție. La fel și generalul-maior Arkady Marzoev. Rusul a fost concediat din postul de comandant al Corpului 22 de armată al Districtului Militar de Sud din Crimeea pe baza executării nesatisfăcătoare a sarcinilor stabilite.

În opinia experților, distrugerea crucișătorului Moskva a reprezentat o reușită cu o valoare simbolică, dar și militară.

Recent, armata ucraineană a publicat o înregistrare audio de pe crucișătorul Moskva, care pare să confirme că nava a fost lovită de două rachete Neptun, deși Kremlinul a susținut că ambarcațiunea s-a scufundat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Un membru al echipajului este auzit cum relatează că nava-amiral a flotei ruse din Marea Neagră a fost lovită de două ori și că s-a înclinat într-o parte. Moskva a fost distrusă la mijlocul lunii aprilie.

Ukrainian military publishes audio from sinking of Moskva cruiser. In the audio, a crew member says that the ship has been hit twice and that it is tilting on its side. Moskva, the flagship of Russia’s Black Sea Fleet, sank on April 14. https://t.co/4a3RjjRpab

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 15, 2022