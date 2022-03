Rusia și Ucraina au căzut de acord pentru a doua rundă de negocieri

Kremlinul a declarat că oficialii ruși sunt pregătiți să poarte miercuri o a doua rundă de discuții cu Ucraina, dar nu este clar dacă vor apărea oficiali ucraineni. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că există informații contradictorii cu privire la discuții.

UPDATE 13:50 Mai multe discuții de pace vor avea loc astăzi, potrivit agenției de știri TASS. TASS citează un consilier din cadrul biroului prezidențial al Ucrainei. O rundă anterioară a avut loc la granița dintre Belarus și Ucraina, în decursul săptămânii trecute.

UPDATE 13:35 Cu toate că a fost anunțată o nouă rundă de negocieri între Kiev și Moscova, Dmitri Kuleba, ministrul de Externe ucrainean nu a confirmat faptul că aceasta va avea loc miercuri. Astfel că ministrul de externe ucrainean a evitat să confirme că o a doua rundă de negocieri cu Rusia va avea loc miercuri, după cum a sugerat anterior Moscova, transmite EFE.

În urmă cu scurt timp, consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak a declarat pentru Reuters că se are în vedere posiblitatea organizării de noi discuţii cu partea rusă, însă este nevoie de „o agendă substanţială”. Kremlinul a anunţat că cea de-a doua rundă de negocieri ruso-ucrainene cu privire la un posibil acord de încetare a focului în Ucraina poate avea loc miercuri.

Știre inițială Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat marți că Rusia trebuie să oprească bombardarea orașelor ucrainene înainte ca discuțiile să poată avea loc.

Dmitri Peskov aspus că Moscova trebuie să formuleze un răspuns dur, bine gândit și clar împotriva măsurilor impuse țărilor occidentale pentru a submina economia rusă, potrivit USA News.

Delegația Rusiei va sosi miercuri seara pentru următoarea rundă de discuții cu reprezentanții Ucrainei.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a refuzat să clarifice locul întâlnirii. Peskov a subliniat „un anumit element de informații contradictorii” din mass-media cu privire la discuții. Potrivit surselor TASS, următoarea rundă de discuții dintre Rusia și Ucraina va avea loc la Belovezhskaya Pushcha din Belarus.

Prima rundă de discuții ruso-ucrainene a avut loc în regiunea Gomel din Belarus la 28 februarie. Potrivit consilierului prezidențial rus Vladimir Medinsky, care a condus delegația Rusiei, părțile „au discutat temeinic toate problemele de pe ordinea de zi și au găsit câteva puncte asupra cărora poziția comună este posibilă”, și a convenit să continue negocierile.

BREAKING: Russia ready to resume talks with Ukraine tonight in bid to end war.

Negotiations are likely to be held in Belarus again in an attempt to bring the conflict to a close.

https://t.co/MKM6A2zYQc

— Metro (@MetroUK) March 2, 2022