Rusia, cerere urgentă către Statele Unite: „Este inacceptabil”

Ultimele vești venite din Ucraina au înfuriat Moscova. În timp ce se aflau la Kiev, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, și secretarul Apărării, Lloyd Austin, au anunțat un ajutor militar uriaș din partea Administrației Biden pentru țara condusă de Volodimir Zelenski, în lupta cu rușii. La fel a făcut și președintele Joe Biden.

Blinken și Austin s-au întâlnit, duminică, 24 aprilie, cu liderul de la Kiev, ministrul de Externe, Dmitro Kuleba, ministrul Apărării, Oleksi Reznikov, și ministrul de Interne, Denis Monastrysky. Întrevederea a durat circa 90 de minute, timp în care oficialii americani au anunțat un ajutor militar de 700 de milioane de dolari din partea SUA pentru Ucraina. Kremlinul a luat imediat atitudine.

Oamenii lui Vladimir Putin au trimis o notă Washingtonului prin care cer încetarea livrării de arme Ucrainei, a anunțat ambasadorul rus în SUA, Anatoli Antonov, într-un interviu pentru televiziunea Rusia 24. Potrivit acestuia, furnizarea de muniții Ucrainei nu contribuie la găsirea unei soluții diplomatice și la rezolvarea ei.

„800 de milioane de dolari pentru arme livrate de Washington Kievului. Este o sumă enormă, care nu contribuie la găsirea unei soluții diplomatice, la rezolvarea situației. Am transmis o notă – da, am subliniat că este inacceptabil ca Statele Unite să livreze arme Ucrainei și am cerut încetarea acestei practici”, a afirmat diplomatul rus, scrie Agenția de presă TASS.