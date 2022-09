De cele mai multe ori, polițiștii întocmesc procese-verbale, „luându-ne banii” care reprezintă contravaloarea amenzii, însă Marius Simionică este românul pentru care „s-a întors roata”, iar oamenii legii i-au dat acestuia bani.

Atunci când Polița Rutieră te trage pe dreapta, de cele mai multe ori, deznodământul constă într-o amendă. Acesta a fost și cazul unui bărbat care a fost oprit în trafic pentru un control de rutină, însă până la un anumit punct când totul a luat o întorsătură neașteptată.

După ce polițiștii i-au verificat acestuia actele și i-au făcut controlul cu un aparat etilotest, l-au întrebat pe Marius Simionică încotro se îndreaptă. Răspunsul bărbatului nu a întârziat să apară, afirmând că este în drum spre Sighet, Maramure, acolo unde desfășoară un proiect caritabil. Polițiștii s-au întors la acesta și nu oricum, ci cu o sumă de bani.

„Astăzi mi s-a întâmplat unul dintre cele mai ciudate lucruri și m-am gândit bine înainte de a posta… Am fost oprit la un filtru de Poliție format din 7-8 mașini. Mi-au cerut actele, am suflat în etilotest(pozitiv de cafea) și am fost verificat. Surpriza a venit când domnul polițist mi-a adus actele și m-a întrebat „unde mergeți?” în Maramureș, mai exact Sighet unde avem un proiect caritabil… – Vă referiți la #CasaNr6, pentru Ciprian? Eu?!?!?!?! Da!!!!!”, se arată în postarea lui Marius Simionică de pe contul său de Facebook.