Tânăr de 23 de ani care a inventat o nouă formă de a produce electricitate. Invenția ar ajuta milioane copii de pe glob

Un tânăr designer în vârstă de 23 de ani a inventat un nou tip de masă care este capabilă să producă electriciteate. Invenția sa ar putea ajuta milioane de copii atât din țara sa cât și din lume.

După cum reiese dintr-un sondaj efectuat în anul 2018 de către Ministerul Dezvoltării Rurale Centrale din India, s-a constatat că peste 14.700 de sate nu beneficiau de energie electrică pentru uz casnic. Mai multe gospodării erau dotate cu contoare de energie electrică, însă acestea nu aveau ce să contorizeze pentru că nu erau conectate la rețea.

Un alt raport din anul 2019 al Smart Power India, o subsidiară a Fundației Rockefeller și a Inițiativei pentru Politica Energetică Durabilă, de la Școala de Studii Internaționale Avansate Johns Hopkins, 50% dintre gospodăriile rurale se confruntă cu opt ore de întreruperi de curent pe zi. Pentru Vashishtha din Delhi, lipsa accesului la electricitate fiabilă a implicat ramificații enorme pentru educație.

Lipsa energiei electrice are consecințe de amploare, putând afecta rezultatele educaționale și factori precum rata de participare și abandonul școlar. Milioane de studenți din țările în curs de dezvoltare nu au acces la gospodării electrificate, ceea ce face ca studiul să fie o provocare.

Ani mai târziu, în calitate de student în ultimul an de Design Industrial și la Institutul Național de Design din Haryana, o școală de design de prim rang din India, Vashishtha a decis să se înscrie la un concurs de design pentru studenți din Germania.

Tema a fost dezvoltarea durabilă, iar Vashishtha nu putea fi mai sigur de intrarea sa. Vashishtha dorea ca colegii săi din satele îndepărtate să aibă același acces esențial la electricitate ca și el. El a proiectat o bancă auto-sustenabilă care generează energie electrică care nu depinde de factori externi.

Vashishtha a conceptualizat modelul 3D în ianuarie 2020. El nu a câștigat competiția, dar a câștigat mult interes pe rețelele sociale. Oamenii veneau în număr foarte mare pentru a se interesa de noul birou de studiu.

„Am decis să fac o dovadă de concept. Așa că, anul trecut, am adunat câteva motoare Dynamo, o priză electrică și o bandă de alimentare cu LED-uri de tensiune mică și am procurat o bancă de la școala mea. Am instalat configurația și am creat un videoclip care a demonstrat funcționarea bancii”, spune el.