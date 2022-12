Românul care a luptat în Ucraina spune cum este realitatea de pe front. S-a întors după 4 luni „total diferit”: „Nu mai sunt eu” VIDEO

Are 37 de ani, iar ultimele patru luni și jumătate le-a petrecut pe front, luptând pentru Ucraina în războiul pornit de Rusia. Stoica Ovidiu Anton spune că s-a întors complet diferit după experiența frontului.

Începutul războiului l-a prins în Spania, acolo unde trăiește de 20 de ani. Spune că inițial nu a crezut că Rusia a atacat Ucraina, până a văzut cu ochii lui, pe internet, cum era bombardat Kiev-ul.

A hotărât să meargă în Isaccea, să ajute refugiații. Dar în scurt timp a ajuns la o bază militară unde a dat examenul pentru a se alătura armatei.

„24 februarie. O prietenă mi-a aratat niște imagini și mi-a spus: ‘Uite ce se întâmplă în Kiev.’ Prima mea reacție a fost ceva de genul: ‘Nu are cum. E Kiev. E lângă România. Nu are cum’. Ziua următoare am văzut că da. Au căzut și cădeau bombe. M-am întors în România cu gândul să ajut. Atunci am căutat pe Google cel mai apropiat oraș către Ucraina.

Nu știu de ce telefonul mi-a dat Isaccea și am decis să mă duc acolo. După o lună de zile de voluntariat a trecut o femeie. Era foarte, foarte foarte murdară, cu doi copii, mi-a cerut apă. Mi-a spus că timp de trei zile nu au putut să mănânce și nu au putut să iasă dintr-un beci.