Aleksandr Lukașenko, președintele Republicii Belarus și aliatul lui Vladimir Putin, susține că liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, ar trebui să intre în negocieri de pace cu Rusia, dacă dorește să evite victime uriașe și distrugerea completă a țării. Declarația dictatorului a stârnit furie în Ucraina.

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko sugerează că sfârşitul războiului este responsabilitatea Ucrainei şi că, dacă nu se „opreşte”, conflictul se va termina cu „distrugerea completă” a ţării. Acesta a cerut Kievului să nu se mai apere împotriva rușilor, afirmând că „totul este acum în mâinile lor”. Încăpățânarea lui Zelenski va duce la moartea și mai multor oameni. În replică, consilierul ministrului ucrainean de Interne, Anton Geraşcenko, a transmis că este „teatrul absurdului”.

Comentariile sale vin după cele ale purtătorului de cuvânt al Kremlinului, care punctează că „Ucraina poate să pună capăt suferinței” dacă se predă Rusiei. Citește mai multe AICI.

Liderul de la Minsk a mai declarat că 30 de milioane de oameni au murit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial (n.r. – pierderile URSS), dar acum „nimeni nu își amintește acest lucru”. Președintele Belarusului este sigur că același lucru se va întâmpla cu Ucraina. Lukaşenko a mai spus că Belarus este pregătit „să negocieze, să coopereze, să fie prietenul” Kievului.

După cum afirmă Aleksandr Lukașenko, subiectul evenimentelor din Ucraina a fost abordat pe scurt la summitul OTSC [(n.r. – Organizația Tratatului de Securitate Colectivă), care a avut loc miercuri, 23 noiembrie, dar nu ar fi fost tema principală a întâlnirii liderilor statelor membre ale organizaţiei.

Recent, Rusia a efectuat un alt atac masiv cu rachete asupra infrastructurii critice a Ucrainei. Sistemele de apărare antiaeriană au doborât 51 din 70 de rachete și cinci drone kamikaze. Cu toate acestea, din cauza scăderii frecvenței în sistemul energetic, protecția de urgență a fost activată la centralele nucleare Rivne, Pivdennoukrainska și Hmelnîțkîi, în urma căreia toate unitățile de alimentare au fost oprite automat.

