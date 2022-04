Românii încep să se apuce serios de muncă: numărul a crescut, dar nu reprezintă un motiv de bucurie

A trecut atât de mult timp de când românii au fost mulțumiți de locul de muncă pe care îl au, încât pare aproape SF să aflăm că numărul celor care au decis să intre în câmpul muncii se află pe un făgaș ascendent.

Institutul Național de Statistică a publicat un nou studiu referitor la românii care aleg să muncească. Partea bună este că statisticile sunt în creștere, există mai mulți muncitori într-o varietate foarte mare de domenii. Partea proastă este că procentul per ansamblu prezintă în continuare motive de îngrijorare. Nu de alta, dar celebrăm faptul că, în 2021, rata de ocupare a populației între 15 și 64 de ani a fost de 61,9%. Ca referință, creșterea de la an la an a fost de 1,7 puncte procentuale.

Câți români muncesc și câți refuză să o facă

Dacă ne uităm la o cifră de start un pic mai ridicată, între 20 și 64 de ani, rata de ocupare a populației din România este de 67,1%, în creștere cu 1,9% față de anul anterior. Din nou, este important de reținut că acestea sunt statisticile pe 2021.

În ceea ce privește valorile la care ne raportăm cu aceste procente, 8,214 milioane de persoane reprezintă la ora actuală populația activă a României. Dintre ei, 459.000 sunt șomeri. În continuare, mult mai mulți bărbați aleg să muncească, 71,1%, comparativ cu femei, doar 52,5%. Valorile defalcate pe medii de rezidență sunt 67,2% muncitori în mediul urban și doar 55,5% în mediul rural.

Cei mai mulți reprezentanți ai populației active care adoptă absența unui job sunt foarte tineri, într 15 și 24 de ani. Dintre ei, doar 21,2% sunt angajați. Procentul se transformă în 43,8% dacă ne uităm la persoanele vârstnice.

Cu această ocazie, INS a atras totuși atenția asupra unui detaliu tehnic. Absolvenții de studii superioare au mai mari șanse să fie și angajați, 80,1%, față de cei cu studii medii – 54,1% și persoanele cu un nivel de educație chiar mai scăzut decât atât – 20,9%.