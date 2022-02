România s-ar putea să nu mai fie gunoiul Europei: ”soluția” oficialilor

Oficialii au găsit soluția ca România să nu mai fie gunoiul Europei. Ministrul Mediului, Tánczos Barna, a anunțat limitarea la 15 a numărului punctelor de frontieră pe unde vor putea fi introduse în țară deșeuri. De asemenea, se propune urmărirea traseului acestor deșeuri.

În acest sens, se va înființa un registru al operatorilor care derulează astfel de activități. În acest registru vor trebui să se înregistreze toți operatorii economici care desfășoară astfel de activități.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat că în 2021 au fost descoperite aproape 15.000 de tone de deșeuri. Cele mai multe astfel de transporturi au fost la granițe cu Bulgaria și Ungaria.

“După cum știți, la sfârșitul lui decembrie, printr-o Hotărâre de Guvern, împreună cu Ministerul de Interne, am propus ca pentru a eficientiza controalele la frontieră să limităm la 15 numărul punctelor de trecere a frontierei, unde se pot aduce în România deșeuri în vederea reciclării, am subliniat faptul că în Europa, libera circulație a bunurilor prevede într-o directivă modificată această posibilitate pentru orice companie din UE să transporte liber deșeuri pentru reciclare dintr-o țară membră în cealaltă, dar pentru noi cel mai important este ca aceste cantități să ajungă într-adevăr la punctele de reciclare, să nu fie pierdute pe parcurs, să nu fie depozitate sau aruncate pe câmp sau arse în diverse locuri. De aceea, am propus, pe lângă limitarea punctelor de trecere a frontierei, un sistem de trasabilitate și un registru în care trebuie să se înregistreze toți operatorii economici care desfășoară astfel de activități, toate transporturile care intră în țară trebuie să fie înregistrate în acest registru, care va fi unul electronic în cel mai scurt timp posibil”, a afirmat ministrul Mediului.