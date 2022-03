România poate obține 200 de miliarde de euro dintr-o suflare: șansa ca să devenim independenți total, și nu numai

România a ratat, de-a lungul timpului, multe șanse reale, venite din afara țării, dar și din interior. Și uite-așa, puțin câte puțin, nu numai că am am rămas în urma multora, însă am dezvoltat sentimentul de dependență față de alte țări.

Spre exemplu, în ultimii ani, în țara noastră nu s-a montat absolut nicio turbină eoliană, cu toate că aceasta ar fi fost o șansă de a spori energia produsă la noi. Mai mult, producția de gaze a scăzut considerabil, cu mai bine de 20% – iar acestea sunt doar câteva dintre exemplele de „așa nu”.

România deține o comoară în Marea Neagră

Conflictul din Ucraina a pus atât România, cât și alte țări ale Uniunii Europene, într-o situație aparte: creșterea prețurilor la energie, dar și posibilitatea ca, pe viitor, problema să devină din ce în ce mai gravă, din acest punct de vedere.

Cu toate astea, vestea proastă s-ar putea transforma într-o veste bună, caz în care țara noastră decide să facă ceea ce n-a catadicsit să facă, timp de zeci de ani, și anume să exploateze gazul din Marea Neagră, estimat la 200 de miliarde de euro, în acest moment.

„România va avea gaze şi din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagră. Exploatarea gazelor din Marea Neagră a început deja, de către cei de la compania Black Sea Oil & Gas (proiectul din zona de mică adâncime a Mării Negre). Se fac deja teste pentru a introduce prima moleculă de gaz în sistemul naţional de transport. Începând de anul acesta vom avea un miliard de metri cubi de gaze în plus. Cei de la Romgaz vor finaliza în cel mai scurt timp preluarea perimetrului Neptun Deep, de la cei de la Exxon. Prin această tranzacţie, cei de la Romgaz preiau şi tehnologia şi contractele aferente pentru începerea lucrărilor, ca în 2026 să avem deja gaze naturale, pentru a fi folosite cât mai mult în România”, a scris, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Rămâne de văzut în ce mod se va concretiza acest lucru și, mai ales, dacă România va reuși să „pună mâna” pe acești bani.