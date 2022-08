REVIEW The Most Hated Man on the Internet, documentarul Netflix care te face să te izolezi în pădure, departe de internet

The Most Hated Man on the Internet este numele unuia dintre cele mai recente documentare de pe Netflix care reușește să acapareze opinia publică, în mod deosebit prin caracterul controversat al personajului despre care se vorbește.

Documentarul spune povestea lui Hunter Moore, un bărbat care a schimbat în rău viețile a sute de femei, dar și bărbați, din dorința de a face bani și a exploata senzaționalul.

The Most Hated Man on the Internet, un documentar șocant, dar la care trebuie să te uiți

În mod evident, la acest documentar trebuie să te uiți, pentru a ști ce poți să pățești dacă partajezi prea multe informații despre tine pe internet.

În 2012, Hunter Moore deschidea „cutia Pandorei” și lansa online site-ul Is Anyone Up, o colecție sinistră de fotografii ale unor oameni surprinși în ipostaze compromițătoare, marea lor majoritate fiind de natură pornografică.

Pe scurt, dacă aveai ghinionul de a fi trimis vreo fotografie „indecentă” cuiva cu care, ulterior, ai rupt legătura într-un mod neplăcut, șansele ca aceasta să fie încărcată pe site-ul lui Moore erau de aproape sută la sută. Ba chiar, puteai să ai acest ghinion chiar și dacă nu apucai să partajezi respectivele fotografii cu nimeni altcineva, însă trebuie să te uiți la documentar ca să afli cum era posibil așa ceva.

Vorbim despre o vreme în care legislația cu privire la ce puteai să faci, și ce nu, pe internet nu exista, mediul online fiind un fel de junglă al tuturor celor se hrăneau din discreditarea și batjocorirea altor oameni.

Culmea, nu numai că Hunter Moore făcea o tonă de bani din acest site, însă refuza vehement să elimine content de pe site-ul său, atunci când victimele îl implorau să o facă, bărbatul continuând să își bată joc de ele pe unde apuca: pe site, pe Twitter sau pe oricare altă platformă existentă în acei ani, pe care avea cont.

Așa cum menționam la începutul acestui articol The Most Hated Man on the Internet poate fi văzut integral pe Netflix și recomand să-ți sacrifici câteva ore din viață pentru a face asta.