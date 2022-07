REVIEW Girl in the Picture – documentarul Netflix care te ajută să vezi lumea cu alți ochi

În cazul în care ai un cont de Netflix activ și vrei să vezi un documentar bun, Girl in the Picture s-ar putea să fie exact ceea ce ai nevoie.

Din capul locului, poate că ar trebui să știi că acest documentar nu este unul pentru cei slabi de inimă, așadar nu te aștepta să vezi o poveste drăguță și simpatică despre floricele și viață minunată. Cu toate astea, fii sigur că vei vedea o poveste din lumea reală, cea în care trăiești și tu.

Girl in the Picture este un documentar greu de digerat, dar util de văzut

Am văzut Girl in the Picture cu un oarecare nod în gât. Cu alte cuvinte, această producție, inspirată dintr-o poveste adevărată, m-a făcut să mă bucur că viața mea este una oarecum normală, imediat după inducându-mi sentimentul de vină – din aceleași motive.

La această producție n-ai cum să te uiți ca să te relaxezi, efectul fiind invers: te înfioară, îți provoacă milă și te face să te întrebi de ce, în 2022, nu avem o lume mai apropiată cu cea prezentată în Star Trek, spre exemplu.

Girl in the Picture spune povestea unei fete care, încă de la început, a fost sortită unei vieți pe care nu ai dori-o nici celui mai mare dușman al tău.

Oricât de „fantastice” ar putea să pară informațiile prezentate aici, din nefericire, ele s-au întâmplat sută la sută. Nu, nu ție, altcuiva. Chiar și așa, faptul că nu ți s-au întâmplat ție nu e o chestiune care ține de un statut privilegiat, ci de pur noroc, într-o lume din ce în ce mai haotică.

Documentarul se prezintă într-o singură tranșă și are menirea de a te ține lipit de ecran pe toată durata lui.

Îl poți vedea, oricând vrei tu, pe Netflix, acolo unde vei găsi o sumedenie de astfel de documentare, dacă se întâmplă să fii un împătimit al genului „true crime”.