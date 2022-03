REVIEW Game Night, comedia Netflix ideală pentru o seară în care nu vrei să gândești prea mult

Dacă ai chef să vezi un film ușurel, perfect pentru o seară în care nu ai vrei ceva mai complicat, cel puțin nu ceva care să te facă să gândești prea mult, „Game Night”, de pe Netflix, e exact ceea ce îți trebuie.

„Game Night” e o comedioară care, spre marea mea suprindere, aduce laolaltă nume grele din cinematografia mondială. Spre exemplu, rolul principal este jucat de Jason Bateman, pe care l-am putut vedea, anterior, în Ozark. Din distribuție mai fac parte, de asemenea, Jesse Plemons (cunoscut pentru rolul magistral din „The Power of the Dog”, peliculă socotită ca fiind favorită la premiile Oscar), dar și Rachel McAdams sau Michael C. Hall (celebru pentru interpretarea criminalului în serie Dexter Morgan).

De ce te-ai uita la „Game Night”

În primul rând, pentru că ai ocazia să-ți revezi actorii favoriți, menționați mai sus. Apoi, trebuie să recunosc că, deși nu are șanse reale de a bifa vreun premiu al Academiei, „Game Night” e un film simpatic la care mai și râzi din când în când.

Pelicula spune povestea unui cuplu (Jason Batman și Rachel McAdams) pasionat de jocuri de societate. Între timp, Max se confruntă cu o frustrare mai veche, legată de fratele său „mai frumos, mai talentat, mai bogat, mai simpatic”, această frustrare împiedicându-l să reușească să conceapă copii.

Într-una dintre serile dedicate jocurilor de societate, fratele lui Max, interpretat de Kyle Chandler, vine cu o idee unică de joc, care să-i scoată pe cei șapte prieteni din rutina clasicului.

Lucrurile iau rapid o turnură neașteptată, așadar aceștia se trezesc în ipostaza de a juca cel mai periculos joc din toate timpurile, care le schimbă viața pentru totdeauna.

În paralel, Jesse Plemons joacă rolul unui prieten exclus din acest grup, din pricina firii sale extrem de plictisitoare, care se chinuie să fie reprimit în rândul foștilor săi prieteni.