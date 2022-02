REVIEW Dacă ți-a plăcut The Tinder Swindler, cu siguranță vei aprecia și Inventing Anna: mini seria jumătate adevăr, jumătate ficțiune, de la Shonda Rhimes

„Inventing Anna” este una dintre cele mai recente producții Netflix. Așadar, dacă te-ai uitat cu mare entuziasm la „The Tinder Swindler”, există șanse reale să apreciezi și această nouă mini serie, de la creatoarea celebrului „Scandal”, Shonda Rhimes.

Deși „The Tinder Swinder” este, prin definiție, un documentar, nu același lucru se poate spune despre „Inventing Anna”, mini seria care, deși seamănă, din punct de vedere al poveștii expuse, se prezintă a fi un film jumătate ficțiune, jumătate adevăr. Mai exact, la începutul fiecărui episod apare următoarea replică: „Toată povestea e complet adevărată. În afară de părțile care sunt complet inventate”.

Fiindcă m-a captivat destul de mult povestea lui Simon Leviev, am dat o șansă și producției „Inventing Anna”, fiind motivată, deopotrivă, de creatoarea Shonda Rhimes, cea pe care o știam deja datorită altei producții, „Scandal”.

„Inventing Anna”, o poveste interesantă, spusă frumos și cu umor, în 9 episoade

Un binging de o zi și jumătate ar fi suficient încât să poți vedea întreaga mini serie, dacă nu ai nimic altceva de făcut între timp, firește. Indiferent cât timp îți ia ca să vizionezi această producție, timpul „pierdut” merită din plin.

În „Inventing Anna” putem vedea povestea „aproape” adevărată a Annei Sorokin, cea care, la un moment dat, decide să o inventeze pe Anna Delvey, ca mai apoi să intre în pielea personajului său. Anna Delvey este moștenitoarea unui imperiu, originară din Germania, în timp ce Anna Sorokin este o rusoaică al cărei tată face parte din clasa mijlocie. Cea din urmă informație avea să fie descoperită ulterior, de presa din New York, în urma unor acuzații de fraudă lansate împotriva Annei (fie ea Delvey sau Sorokin).

Deosebit de inteligentă, femeia de 25 ani (la vremea respectivă) reușește să păcălească persoane din înalta societate americană, oameni care fie sunt extrem de bogați, fie suficient de influenți.

Rolul principal este jucat de actrița Julia Gerner, iar din distribuție mai fac parte, de asemenea, Anna Chlumsky și Laverne Cox (pe care publicul o cunoaște deja din „Orange is the New Black”).

Interesant, totuși, cum Netflix a ales să lanseze două producții despre escroci („Inventing Anna” și „The Tinder Swindler”) în februarie, luna internațională a iubirii.