Cine este de fapt „escrocul de pe Tinder“ și ce a pățit după ce a lăsat falite numeroase femei. Povestea halucinantă

Un documentar marca Netflix a stârnit interesul abonaților zilele acestea, fiind astăzi pe locul doi în topul preferințelor românilor. Documentarul urmărește povestea „escrocului de pe Tinder“, care este 100% adevărată. Personajul, care există în viața reală, a folosit aplicația amintită pentru a trăi o viață de lux, escrocând femei din toată Europa. Mai multe detalii, în continuare.

Cine este de fapt „escrocul de pe Tinder“

Netflix prezintă „Tinder Swindler“ („Escrocul de pe Tinder – n.r.)“, un documentar care prezintă povestea adevărată a unui bărbat care și-a construit o viață de lux escrocând femei de pe tot cuprinsul Europei. Bărbatul „miliardar“ a înșelat numeroase femei „agățate“ de pe aplicații de întâlniri, stabilind linii de credit și împrumuturi în numele lor.

Escrocul notoriu, pe numele lui real Shimon Hayut, își dădea întâlnire cu mai multe femei, le căpăta încrederea și, ulterior, le lăsa cu datorii enorme. Precum un DiCaprio demonic din „Catch Me If You Can“, hoțul sărea de la o identitate la alta pentru a-și menține în funcțiune schema, potrivit Netflix.

Bărbatul a fost condamnat pentru fraudă în Finlanda, sub numele său de naștere, escrocheria de pe Tinder fiind realizată sub numele de Simon Leviev. Hoțul pretindea că este fiul bogatului magnat al diamantelor Lev Leviev, însă în momentul în care numele său (fictiv) a fost dezvăluit într-o expunere VG (publicație de știri străină), se presupune că acesta și-a schimbat numele în David Sharon, pentru a se sustrage autorităților.

Citește și: Filmele și serialele care apar pe Netflix în luna februarie. Ce trebuie să urmărești

Ce a pățit după ce a lăsat falite numeroase femei

Tiparul urmărit de „Escrocul de pe Tinder“ era următorul: făcea match cu o femeie de pe aplicație, o ducea la o primă întâlnire impresionantă și costisitoare, după care își consolida încet relația, timp în care zbura în întreaga Europă, unde se întâlnea în secret cu alte femei.

Ulterior, bărbatul inventa diverse povești despre niște așa-ziși dușmani care îl urmăreau, iar pentru a părea și mai credibil, le trimite femeilor poze cu bodyguard-ul său bătut. Următorul pas era să le mintă pe doamne și domnișoare că nu-și mai poate folosi cardurile și că are nevoie de niște bani împrumut. Mulți bani. Iar de aici începea nebunia.

„Escrocul de pe Tinder“ a reușit să fure astfel aproximativ 10 milioane de dolari, potrivit The Times of Israel. După ce se vedea cu banii, Hayut se eschiva de la plata rambursării, amenințăndu-și victimele. Hoțul își făcuse un obicei din a trimite femeilor pe WhatsApp mesaje vocale tot mai deranjante.

Corabia i s-a înfundat când o femeie a reușit să-l prindă, acesta fiind arestat. După doar cinci luni însă, bărbatul a fost eliberat.

La sfârșitul documentarului, puteți observa cum Shimon Hayut își continuă generosul stil de viață, alături de o nouă iubită, un model din Israel.