Batwoman se va transforma într-un serial TV: cine va intepreta personajul din DC Comics

Postul american de televiziune CW a comandat primul sezon din Batwoman. Personajul feminin are o poveste destul de elaborată în benzile desenate DC, dar nu a mai fost transpus într-un serial sau lung metraj.

Cei de la CW au încercat de-a lungul anilor să investească în mai multe ecranizări de benzi desenate. Cea mai longevivă dintre producții este Arrow, cu Stephen Amell în rolul principal. Show-ul respectiv se va încheia însă cu sezonul opt, ecranizările fantastice de pe postul TV vor continua cu iminentul Batwoman. În privința disponibilității din țara noastră, având în vedere că șase sezoane din Arrow pot fi vizionate pe Netflix, probabil că viitorul serial american va ajunge și el pe îndrăgitul serviciu de streaming.

Ca un scurt istoric al Batwoman, primele benzi desenate cu acest personaj în rolul principal au fost introduse în 1956. La momentul respectiv, în spatele măștii se afla Kathy Kane, iar prezența ei alături de Batman se vehiculează că a fost introdusă pentru a spulbera mitul unei relații amoroase dintre eroul întunecat și Robin. Nu avea nicio superputere, ci se lăuda cu ”intuiția feminină” ce părea să aducă aminte de abilitățile lui Sherlock Holmes. În privința gadgeturilor din arsenal, acestea gravitau în spectrul bijuteriilor și truselor de machiaj. Din cauza lipsei de interes din partea publicului, în 1964 a fost înlocuită cu Batgirl în benzile desenate, alte-ego-ul lui Barbara Gordon.

Batwoman care va ajunge pe CW se bazează însă pe o iterație modernă a personajului, una care a apărut în benzile desenate abia în 2006, după publicarea volumului Infinite Crisis. În orice caz, acțiunea se desfășura în același Gotham pe care am ajuns să-l cunoaștem din serialul omonim.

Conform celor de la TVLine, primul sezon din Batwoman a fost comandat de CW, iar personajul principal va fi interpretat de Ruby Rose, cunoscută publicului de la noi datorită rolului din Orange is the New Black. Personajul Batwoman a fost deja introdus în Arrow anul trecut, în episodul crossover Elseworlds.