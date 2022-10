REVIEW Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes. Cum exploatează Netflix la maxim un subiect deja „fumat”

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes este numele celui mai recent documentar din nișa „criminali în serie”, disponibil pe Netflix.

De altfel, Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes poate fi considerat cea de-a doua parte a unei francize, de vreme ce există, în momentul de față și Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes, pe care îl poți vedea tot aici, pe Netflix.

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes, documentarul la care te uiți din inerție

Cu toate că există părți interesante, atunci când vine vorba despre Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes, aș putea spune că Netflix exploatează un pic cam prea mult, într-un timp extrem de scurt, subiectul Jeffrey Dahmer.

Lesne de înțeles că povestea acestui criminal în serie este una neobișnuită chiar și pentru fanii true crime, însă lansarea documentarului la scurt timp după Monster: The Jeffrey Dahmer Story, ar putea să pară un pic cam prea mult. Și nu numai că pare, chiar este.

De vreme ce miniseria regizată de Ryan Murphy aduce un plus artistic unei povești grotești, lansarea unui documentar pe episoade, la nici o lună după primul eveniment, poate să plictisească sau, după caz, chiar să enerveze.

În ciuda faptului că știam deja de dinainte „narațiunea”, am urmărit ambele producții, poate pentru a observa exact cam cât de departe are de gând Netflix să întindă coarda.

Practic, gigantul de streaming ar fi putut să-și concentreze atenția și pe alți criminali în serie vestiți (numărul lor nu este mic deloc, iar poveștile extrem de interesante). Un exemplu este Ed Kemper, dar cu siguranță nu este singurul care ar fi meritat să-i fie spusă povestea.

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes are trei părți în care, pe alocuri, poți asculta mărturiile reale ale celor care au avut nenorocul de a se afla în preajma sa, în momentul capturării și, mai apoi, a procesului. Îl vei auzi, de asemenea, și pe Dahmer.

Să sperăm, totuși, că Netflix se va opri aici în ceea ce privește acest subiect, de vreme ce schema de marketing agresiv nu mai funcționează ca pe vremuri.