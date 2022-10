Edgerunners, anime-ul anului 2022: ce referință ai ratat din cauza Netflix

O referință Edgerunners a rămas nedescoperită, potrivit showrunner-ului Rafal Jaki.

Există o mare probabilitate că funcția de redare automată agresivă a Netflix, care va pune la coadă ceva nou pentru a-l urmări, în timp ce vederea încețoșată își recapătă atenția din tot plânsul, ar fi putut să te facă să pierzi o referință foarte tare ascunsă în creditele de final ale anime-ului.

Cyberpunk: Edgerunners este dezvoltat de CD Projekt Red și studioul anime Trigger, care a avut premiera pe 13 septembrie. Nu vreau să intru prea mult în detalii în caz că nu ai apucat să-l vezi.

Rafal Jaki, producătorul executiv pentru Cyberpunk: Edgerunners a postat un tweet felicitând un redditor din subreddit-ul r/Edgerunner pentru că a găsit un „easter egg” legat de misterioasa cybergirl Lucy și fascinația ei pentru lună. În timp ce Trigger și „mersul în spațiu” nu sunt străine unul de celălalt, de data aceasta, afinitatea sa pentru cosmos este mai profundă decât estetica.

Potrivit utilizatorului Reddit YorBoyChris, scurtele clipuri ale lui Lucy juxtapuse cu fotografii ale lunii în timpul melodiei de închidere a anime-ului, „Let You Down”, este o referire la cartea de tarot The Moon așa cum apare în Cyberpunk 2077, unde este una dintre multele cărți de tarot pe care le poți găsi în Night City, ca parte a misiunii secundare Fool on the Hill.

Semnificație aparte

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu semnificația acestei cărți de tarot, practic se rezumă la faptul că lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi și lasă instinctul să te ghideze prin această lume. Un mesaj care este întreaga teză a personajului lui Lucy în mitul lui Cyberpunk, având în vedere dorința ei de a scăpa de Night City, un oraș pe care îl vede ca o „cușcă de lumină”.

De asemenea, ca o notă secundară, dacă pui cartea de tarot în poziție verticală, aceasta simbolizează „iluzie, frică și anxietate”, conform lui Biddy Tarot. Desenarea inversă înseamnă, totuși, „eliberarea fricii, a emoției reprimate și a confuziei interioare”. Nu știu despre tine, dar asta adaugă un strat cu totul nou la fraza eufemistică, „luna arată frumos în seara asta”.

Când a fost întrebat dacă spectatorii ar trebui să se aștepte să găsească mai multe ouă de Paște ascunse în anime, Jaki a declarat pentru Kotaku că serialul este încă plin de o mulțime de referințe, dar nu va împrăștia prea multe.

„Aș dori să păstrez asta pentru mine, deoarece mă bucur enorm odată ce cineva conectează acel punct”, a spus Jaki, încheind e-mailul cu o față zâmbitoare.

În prezent, Edgerunners este clasat pe locul doi în serialul anime de jocuri video din Rotten Tomatoes, între Arcane și Castlevania.