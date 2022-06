REVIEW ASUS Zenbook S 13 OLED cu AMD Ryzen 6000, probabil cel mai ușor laptop cu această performanță

Când vine vorba de laptopuri cu particularități interesante, premiere în industrie și superlative absolute, ASUS a făcut o treabă din ce în ce mai bună la acest capitol în ultimii ani, iar noul Zenbook S 13 OLED construit pe platforma AMD Ryzen 6000 este cea mai recentă dovadă.

Efortul de marketing pentru noului ASUS Zenbook S 13 OLED gravitează în jurul faptului că acesta este cel mai ușor laptop din lume dotat cu un panou OLED și o rezoluție nativă 2,8K sau 2880 x 1800 pixeli. Pe de altă parte, este unul dintre puținele laptopuri dotate cu un astfel de ecran în industrie, iar după ce vei petrece zece minute cu ochii în el, vei înțelege privilegiul și, mai ales, utilitatea efortului producătorului.

REVIEW ASUS Zenbook S 13 OLED – construcție și specificații tehnice

Din momentul în care îl scoți din cutie, ASUS Zenbook S 13 OLED pare combinația perfectă dintre un design compact, o greutate sumară și un grad sporit de trăinicie. Nu pare firav, pare dintr-o bucată, nu scârțâie din niciun colț, iar ecranul nu se balansează câteva momente atunci când îl fixezi într-o anumită poziție. Se încadrează în doar un kilogram și 29.67 x 21.05 x 1.49 centimetri, în timp ce carcasa dintr-o combinație de magneziu și aliaj de aluminiu îți dă acel sentiment al unei experiențe de utilizare premium. Nu pare ieftin. În plus, dacă îți place să te asortezi, îl vei găsi și într-o varietate de patru finisaje cu nume pretențioase, precum Ponder Blue (albastru închis), Aqua Celadon (verzui deschis), Vestige Beige (roz auriu) și Refined White (alb).

Ecranul OLED are margini foarte subțiri pe laterale și un pic mai groase în partea de sus, pentru a adăposti camera HD de foarte bună calitate, și în partea de jos, unde s-a strecurat sigla produsului, ASUS Zenbook. Este o bucurie să tastezi pe tastatura de la acest laptop. Având în vedere cât este de compact, nu mă așteptam să poată fi integrate taste atât de înalte, cu o cursă generoasă și satisfăcătoare. În plus, spațialitatea dintre ele îți amplifică semnificativ precizia la tastare. În spatele butonului de power a fost ascun și un senzor de amprentă, dacă te încântă autentificarea biometrică.

Touchpad-ul este unul cât se poate de generos, suportă o sumedenie de gesturi multi-touch intuitive și, mai ales, face o treabă foarte bună în a respinge atingerile involuntare cu podul palmei, din sesiunile extinse de tehnoredactare. Ca un detaliu fascinant, în opinia mea, dacă apeși în colțul din dreapta sus al trackpad-ului, poți activa un numpad virtual. Astfel, touchpad-ul ți se transformă într-o mică tabletă monocromă, păstrându-și, în același timp și funcționalitatea originală.

Ca un detaliu important, este certificat US MIL-STD 810H, o particularitate care se traduce printr-o durată de viață foarte lungă a produsului, testată și măsurată. Practic, vorbim de o altă confirmare a faptului că nu te lasă la greu.

Are un panou sensibil la atingere care funcționează de minune și în tandem cu un stylus, nu doar cu degetul. Deși nu sunt un fan al acestui tip de interacțiune cu un laptop, se va preta de minune pentru cei care fac tranziția de la o tabletă sau smartphone cu un ecran generos. Apropo de ecran, acesta are o diagonală de 13,3 inci și un raport de aspect de 16:10. OLED-ul are un timp de răspuns de 0,2ms și o luminozitate maximă de 550 de niți. Această valoare este foarte importantă pentru că se comportă impecabil în soare puternic, după cum vei vedea și în imaginile atașate review-ului.

Luminozitatea este atât de mare încât se traduce și prin certificarea VESA pentru HDR True Black 500. Pentru că vorbim de un OLED, are un contrast infinit și e capabil să afișeze 100% din culorile standardului DCI-P3. Este certificat Dolby Vision și, nu în ultimul rând, afișează cu 70% mai puțin lumină albastră dăunătoare pentru ochi. Raportul dintre suprafața utilă a panoului și carcasă este de 89%.

Conectica include 3 porturi USB 3.2 Gen 2 Type C care suportă atât emiterea unui semnal video Ultra HD, cât și alimentarea cu energie electrică. Ca un detaliu drăguț, pe partea dreaptă, ai și o ieșire stereo de căști de tip combo, pentru a permite și intrarea semnalului de microfon. Vine dotat cu Wi-Fi 6E (802.11ax) Dual Band și Bluetooth 5.2.

REVIEW ASUS Zenbook S 13 OLED – performanță

La interior, micuțul este construit în jurul celei mai noi platforme de la AMD, Ryzen 7 6800U. Insist pe cuvântul platformă pentru că procesorul vine cu un chipset grafic integrat Radeon 680M cu 12 nuclee individuale și o frecvență de lucru de 2200 MHz. O să insist mai jos pe performanța sa, dar un lucru este sigur, se descurcă și pe partea de gaming ocazional. Noul Ryzen 7 6800 are 8 nuclee și 16 thread-uri de activitate, cu 16MB cache și o frecvență maximă de lucru de până la 4,7GHz, în timp ce frecvența standard este de 2,7GHz.

Utilizează 16GB de memorie RAM de ultimă generație, LPDDR5 și, probabil, cel mai rapid SSD pe care am avut ocazia să-l testez. Produs de Samsung, cu o capacitate de 1TB NVME PCIe, acesta din urmă s-a reflectat într-o viteză de citire măsurată cu Crystal Disk Mark de 6683MB/s, în timp ce rata de scriere a fost de 4993MB/s.

Fiind foarte compact, nu de puține ori, temperatura de lucru a procesorului în teste a sărit până la 95 de grade Celsius (Tjmax), dar nu s-a simțit la tastatură, ci, mai degrabă, deasupra ei, către monitor, sistemul făcând o treabă foarte bună pe partea de disipare.

Ca benchmark-uri, am încercat să fac o combinație între teste sintetice și scenarii reale de utilizare. Pornind de la această premisă, în Cinebench R23, am obținut un scor de 1366 de puncte în testul single core, similar cu un Intel Core i7 – 1165G7. În testul multi-core, cu o valoare măsurată de 8866 de puncte, s-a apropiat foarte mult de un Intel Core i9 – 9880H, care a obținut 9087 de puncte. În Geekbench, scorul Single Core a fost de 1461 de puncte, pe când, pe partea de multi-core ”a strâns” 7349 de puncte. În testul OpenCL, tot din Geekbench 5, valoarea finală obținută a fost egală cu 31340 de puncte.

În cea mai recentă versiune de PCMark, scorul a fost împărțit în trei, 9284 de puncte pe partea de ”esențial”, 7905 puncte la partea de ”productivitate” și 6788 de puncte la ”crearea de conținut digital”. Ce m-a fascinat însă foarte mult a fost însă performanța în 3DMark. Deși nu te-ai aștepta ca o placă video integrată să se preteze pentru gaming, acest Radeon 680M atestă contrariul, cu 5641 de puncte în Fire Strike și 2226 de puncte în testul Time Spy. Dacă ai referințe ”de la concurență”, acest chipset grafic este similar ca performanță cu un GeForce GTX 1650 și cu o aproximativ 30% peste un GeForce MX450. Una peste alta, ar trebui să se comporte exemplar în Fortnite, iar dacă nu ai pretenții extraordinare pe partea de detalii grafice, te poți juca și Call of Duty Warzone. Eu am făcut câteva sesiuni de Diablo Immortal, iar cu toate detaliile la maxim, setate pe Ultra, s-a comportat exemplar, nu s-a agățat o singură dată.

Pe partea de autonomie, ASUS Zenbook S 13 OLED utilizează un adaptor de 65W, în timp ce bateria are 67WHr cu patru celule Li-ion. Dincolo de particularitățile tehnice însă, în testul meu de autonomie, cu luminozitatea setată la 30% și pagina de Wikipedia cu Al Doilea Război Mondial reîncărcată la fiecare 30 de secunde, am obținut 13 ore și 15 minute departe de priză. ASUS promite până la 19 ore și, în funcție de ce faci pe el și la ce nivel îți ții luminozitatea panoului, sunt șanse mari să te apropii de acel număr. Nu trebuie neglijat nici suportul pentru încărcare rapidă care îți promite 60% la baterie după 49 de minute la priză. Dacă vrei, însă, pentru că se alimentează cu USB C, îl poți încărca și de la o baterie externă.

Tot la capitolul performanță, intră și experiența audio surprinzătoare pentru un sistem atât de subțire, ale cărui difuzoare nu sunt evidente pe carcasă. Are un sunet plin, pe frecvență largă, o spațialitate parcă nenaturală pentru dimensiunile sale. Certificarea Dolby Atmos amplifică și mai mult încrederea pe care ar trebui să o ai în calitatea audio pusă la dispoziție de ASUS Zenbook S 13 OLED. Se simt câteva minusuri pe partea redării de frecvențe joase puternice, dar este de apreciat că, în niciun moment, nu apar distorsiuni.

REVIEW ASUS Zenbook S 13 OLED – concluzie

După un timp în acest domeniu, ai impresia că le-ai văzut pe toate, dar când vei vedea prima oară un laptop cu ecran OLED precum cel mai nou model de la ASUS, vei înțelege că acesta este, probabil, cel mai mare salt al calității vizuale oferite de un ultraportabil în ultimele decenii. Este o bucurie să-l folosești, este semnificativ mai odihnitor pentru ochi și, în egală măsură, impresionant. Se vede bine, se aude bine și ”se mișcă” așa cum nu ai mai văzut un sistem atât de finuț să o facă. Cu siguranță, noua platformă AMD Ryzen 7 6800U joacă un rol foarte important în ceea ce privește performanța și desființează din nou mitul că ai nevoie de o placă video dedicată pentru sesiuni de gaming în condiții mai mult decât rezonabile.