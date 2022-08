REVIEW ASUS ROG Cetra True Wireless – câștile create pentru gaming, perfecte în orice scenariu

În cazul în care ai o afinitate pentru gaming în deplasare, dar îți dorești niște căști care să nu te invite la compromisuri de calitate când îți asculți muzica favorită, ROG Cetra True Wireless de la ASUS te izolează perfect într-un univers paralel al unei experiențe audio fără cusur.

Căștile complet wireless in-ear sunt multe și mărunte în 2022, dar acest detaliu nu face decât să amplifice concurența cât se poate de benefică pentru utilizatori. Din acest motiv, ajungem să avem pe piață căști pentru o varietate foarte mare de scenarii de utilizare, modele care fac o treabă impresionantă în a se adapta nivelului de pretenții pe care le au gamerii, sportivii, audiofilii sau, în cel mai rău caz, pasionații de liniște. Pe hârtie, ASUS ROG Cetra True Wireless sunt niște căști dedicate amatorilor de gaming. În practică, nu doar timpul de răspuns aproape inexistent le recomandă pentru o eventuală achiziție.

ASUS ROG Cetra True Wireless, căști fără fir numai bune de cumpărat

Înainte să trecem la partea practică, la experiența oferită de această pereche de căști, merită să avem în vedere ce promite producătorul. Practic, avem un set de căști complet wireless destinat plăcutei activități de gaming. Această particularitate se reflectă într-un timp de răspuns foarte scăzut, extrem de important într-o sesiune de Call of Duty în deplasare, de exemplu.

ROG Cetra True Wireless au până la 27 de ore de autonomie cu ajutorul carcasei pe care o poți încărca atât wireless, cât și cu ajutorul cablului USB Type-C inclus în cutie. Pentru că au o abilitate deosebită în a anula zgomotul de fond, cu ajutorul tehnologie ANC (Acoustic Noise Cancelling), merită să ai în vedere că fără ANC activ ai 5,5 ore de audiție, pe când activarea respectivei opțiuni îți reduce autonomia la 4,8 ore. În realitate, acesta este un compromis semnificativ mai mic decât la alte modele în aceeași zonă de preț. Valoarea este cu atât mai impresionantă cu cât fiecare casă se încadrează în doar 5 grame, în timp ce carcasa sare până la 42 de grame.

Căștile sunt compatibile cu orice smartphone, PC sau Mac, atât timp cât are Bluetooth. În plus, lista de compatibilitate include și un Nintendo Switch, dacă ai o astfel de consolă. Audiția este asigurată de niște drivere de 10 milimetri create din neodymium. Frecvența promisă este între 20Hz și 20KHz.

Căștile funcționează fără probleme și fără vreo aplicație instalată, dar dacă faci un efort să-ți instalezi Armoury Crate din AppStore sau Play Store, câștigi accesul la un egalizator care funcționează foarte bine, dar și posibilitatea să activezi mai multe moduri de funcționare, precum FPS, Movie, Racing, RPG sau Customize. Tot din aplicație poți vedea toate gesturile la care răspund prin atingere căștile sau, eventual, le poți actualiza firmware-ul.

Bateria pentru fiecare cască este evidențiată atât în aplicația Armoury Crate, cât și pe ecranul principal al telefonului, chiar dacă ai iPhone, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai sus. Ca gesturi, respingi un apel cu o atingere, accepți un apel cu două atingeri pe casca din dreapta și tot cu două îl închizi. Dacă asculți muzică, la fel ca la aproape orice altă pereche de căști, o atingere pe casa din dreapta ține loc de play/pauză, o dublă atingere redă melodia ulterioară, o triplă atinge îți pornește melodia anterioară. Dacă ții degetul apăsat trei secunde, pornești modul de împerechere, iar dacă ții degetul apăsat cinci secunde, le închizi complet. Cu atingeri pe casca stângă, poți alterna diversele moduri de anulare a zgomotului de fond sau poți dezactiva complet funcția ANC.

În ceea ce privește experiența de utilizare, merită menționat că aceste căști răspund foarte bine la atingeri. Zona sensibilă la atingere nu a dat greș în a procesa comenzile, chiar și atunci când am avut mâna un pic transpirată. Vizavi de partea de gaming, am făcut mai multe sesiuni de Call of Duty și Diablo Immortal, iar spațialitatea audio, împreună cu funcția ANC de anulare a zgomotului de fond, face o treabă foarte bună în a te transpune în mijlocul acțiunii și a te ajuta să asculți fiecare detaliu care contează dintr-o luptă virtuală.

Pe partea de apeluri audio, din nou, microfonul omnidirecțional împreună cu sistemul ANC te ajută să auzi foarte bine interlocutorul, iar el să te audă foarte bine pe tine, chiar și dacă ești la o distanță semnificativă de telefon. Dacă le folosești foarte mult pentru audiție muzicală, s-ar putea să fie cele mai bune căști complet wireless pe care le-am experimentat. Cu siguranță sunt cele mai bune în această zonă de preț, aproximativ 700 de lei. Apropo, am menționat că funcționează și separat, având microfoane în fiecare dintre căști?

Ca de obicei, am ascultat multă muzică, de la Iron Maiden și AC/DC, până la Adele și Mihail. De la Spike și Grasu XXL, până la Michael Jackson și Grigorele Leșe. În majoritatea testelor, impresia a fost una cât se poate de clară. Sunetul este puternic și plin, complex, pe toată plaja de frecvențe. Nu par căști wireless, iar dacă ai un pic de răbdare să te joci cu egalizatorul din aplicația mai sus menționată, ai mari șanse să-l aliniezi și mai mult la valorile tale în materie de preferințe audio. Nu am avut parte de distorsiuni, nici măcar la volum foarte ridicat, chiar și la distanță de 10-15 metri de iPhone.

Spațialitatea este impresionantă. Am ascultat Rapsodia No. 1 în La Major, în interpretarea orchestrei simfonice Muntenia cu Daniel Jinga, iar instrumentele păreau în mod autentic să fie undeva în spatele capului, la doi metri în fața ta, la câțiva metri laterale, toate orientate parcă pentru a te pune în mijlocul scenei. Experiența imersivă părea mai degrabă desprinsă dintr-o pereche de căști peste-ureche, ca amplitudine a sunetului, ca plajă de frecvență. Același sentiment l-am avut și în cazul Flori de Spin de la Alexandrina.

Frecvențele joase sunt puternice, fără să copleșeze sau să domine experiența audio. În Nobody Speak de la DJ Shadow cu Run the Jewels, sunetul pare să te lovească de la niște boxe dimensiuni generoase, cu un bass curat, ca un pumn în piept, dar, repet, instrumentația nu te face să nu înțelegi în vreun moment versurile, totul fiind perfect echilibrat. Aceeași ”emoție” am simțit-o și în Know your enemy de la Rage Against the Machine.

Una peste alta, niște căști foarte bune, perfecte pentru strecurat în buzunar cu carcasa din dotare. Ca un detaliu important, împerecherea se poate efectua ”tradițional”, dar în tandem cu telefonul ASUS ROG Phone 6, procesul este automatizat. Deschizi carcasa, scoți căștile lângă telefon și ești imediat întrebat dacă vrei să le împerechezi. Acest sistem aduce aminte de Apple AirPods și Apple iPhone, care se împerechează de asemenea simplu, rapid, cu o intervenție minimă din partea utilizatorului.

A fost o bucurie să pun mâna pe ASUS ROG Cetra True Wireless și, deși nu sunt nici pe departe un gamer avid, având în vedere ce mai oferă pe lângă particularitățile de gaming, le recomand cu inima deschisă și celor care își doresc niște căști peste medie de audiție, oriunde s-ar afla.