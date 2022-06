Repetent de două ori, cu doar patru clase, ”golanul din Brăila” a devenit scriitor de renume: drama lui Panait Istrate

Panait Istrate nu a excelat la învățătură, rămând repetend de două ori, dar cu toate acestea a devenit scriitor, iar viața sa a fost una tumultoasă. Află detalii despre viața „golanului din Brăila”.

Panait Istrate s-a născut în data de 22 septembrie 1884, fiind fiul nelegitim al Joiței Istrate și a unui contrabandist de origine greacă. Viața acestuia nu a fost una ușoară, tatăl său părăsindu-l la vârsta de 9 luni, fiind crescut doar de mamă și de către cei doi unchi ai lui, Anghel și Dumitru. Acesta absolvă cu greu patru clase și rămâne repetent de două ori.

La doar 12 ani decide să fugă de-acasă din dorința de a face doar ce-i place. Ajunge astfel să își câștige singur existența muncind ca ucenic al unui cârciumar, al unui patise și al unui vânzător ambulant, iar mai apoi ca zugrav.

Într-un timp a fost și cărbunar la bordul navelor Serviciului Maritim Român. În tot acest timp, citea tot ceea ce prindea pe mână, fiind singura pasiune pe care o avea și care îi ținea gândurile departe de realitatea unei vieți grele.

Ajunge să călătorească în București, Constanța, Cairo, Neapole, Constantinopol, Alexandria, Paris și Lausanne. Această viață de nomad l-a ajutat să cunoască lumea și să beneficieze de experiențe importante în viața sa, în ciuda faptului că era doar un copil.

Ulterior, a început să se afirme ca scriitor, însă nu primea aprecieri. Spre exemplu, Nicolae Iorga nu îl plăcea deloc pe Panait Istrati, iar în cadrul unui interviu acordat lui Ioan Massoff și care a apărut în ziarul Rampa din data de 12 noiembrie 1924, Nicolae Iorga afirma:

„Opera lui Panait Istrati ne arată elocvent că avem de-a face cu un hamal din portul Brăilei. D-nul Panait Istrati mi-a trimis Kyra Kyralina cu dedicaţie. Am încercat să o citesc, dar am fost nevoit să arunc cartea imediat; asemenea lucruri nu se pot citi. […] Eu nu-i găsesc absolut nici o calitate. Am spus: avem de a face cu un hamal din portul dunărean”.