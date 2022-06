Diva iubită de milioane de români, adulată, admirată și divinizată, a murit în sărăcie lucie. Aimée Iacobescu: povestea fascinantă, dar tristă, a “domniței Ralu”

Aimée Iacobescu a fost diva iubită de milioane de români care a ajuns să moară în sărăcie, după ce pierdea lupta cu boala. Află cum a arătat viața actriței care zeci de ani s-a aflat pe scenele teatrelor.

Aimée Iacobescu a fost fiica unui medic de armată și a unei absolvente de desen. Aceasta s-a născut în data de 1 iunie 1956, în localitatea Unguriu din județul Buzău. În cadrul unui interviu pe care aceasta l-a acordat Jurnalului Național, actrița afirma că ea și fratele ei geamăn s-au născut în data de 23 iunie.

Aimée adebutat în teatru la doar 16 ani, iar în perioada liceului se întâlnea pentru prima dată cu regizorul Sică Alexandrescu care a reușit să o remarce în cadrul unui festival școlar de recitări unde a reușit să obțină și un premiu.

Primul rol l-a jucat pe scena Naționalului, în anul 1963, în piesa „Adam și Eva”. În aceeași perioadă a apărut și în spectacolul „Alizuna”. Aceasta povestea că tatăl său nu era de acord ca ea să devină actriță din cauză că acest lucru ar fi condamnat-o la sărăcie.

Din păcate, tatăl său urma să aibă dreptate pentru că în ultimii ani de viață ai actriței, aceasta a cerut de câteva ori ajutor financiar, din cauza faptului că nu își permitea plata tratamentului împotriva cancerului. Actrița povestea că în momentul admiterii, au fost 900 de candidați dintre care doar opt au reușit.

De asemenea, aceasta mai povestea că mama s-a i-a lucrat o bluză și o fustă din hainele sale și tot atunci a purtat pentru prima dată pantofi cu toc. Cei doi frați au reușit să fie admini și totodată au finalizat ca șefi de promoție în anul 1968, însă la clase diferite.

După absolvire, Aimée Iacobescu urcă pe scena Teatrului Național din București unde a jucat timp de patru decenii, până în anul 2008. Aceasta a jucat roluri în „Ulciorul sfărâmat”, „Troienele”, „Furtuna”, „Apus de soare”, „Richard al III-lea”, „Coana Chirița”, „Vlaicu Vodă”, „Titanic Vals”, „Marea” și „Regele și cadavrul”.

În trecut, actrița a ajuns să joace alături de Florin Piersic, după ce a regizorul Dinu Cocea a oprit-o pe stradă. La acea vreme avea doar 19 ani și se plimba alături de mama sa în Sinaia. Regizorul le-a oprit pe cele două și a întrebat-o pe doamna Iacobescu dacă este de acord ca fiica sa să joace în „Haiducii”.

Rolul care i-a adus acesteia celebritatea a fost cel al „domniței Ralu”, rol care i-a adus și aceeași poreclă. Cu toate acestea, nu personajul lui Ralu a fost rolul său preferat. Preferința acesteia a constat în rolul din „Osânda”, un film regizat de Sergiu Nicolaescu.

Dintre rolurile care i-au adus cea mai mare satisfacție fac parte Ioana din piesa „Acolo, departe” de Mircea Ștefănescu și Laura din „Menajeria de sticlă” de Tennesse Williams.

„Cred că m-am născut pentru actorie. Pe partea profesională mă consider norocoasă pentru că întotdeauna am avut publicul lângă mine. Nu am să renunţ niciodată la Naţional, acolo am început şi tot acolo vreau să mor. Poate unicul lucru care te consolează ca actor în România este modul în care te privesc oamenii pe stradă. Mă doare că teatrul şi-a pierdut magia.

Când intrai în teatru, uitai tot.(…) În ceea ce mă priveşte, mi-am iubit toate rolurile şi am încercat să fiu cât se poate de sinceră, pentru că sinceritatea, naturaleţea reprezintă cheia fiecărui rol. (…) Am căpătat maturitatea, experienţa şi energia care ar fi fost păcat să se piardă în aşteptări inutile. Dacă în teatru convenţia este acceptată de spectator, la film el se aşteaptă să vadă viaţă netrucată“, spunea actriţa.