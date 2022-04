Regulile de aur ale miliardarilor, când vine vorba de bani: așa au ajuns să facă bani pentru zeci de generații

Când vine vorba despre succesul financiar, cine spune că există o rețetă universal valabilă se află într-o profundă eroare. Totuși, a ajunge în vârful ierarhiei economice, deși nu presupune copierea unor anumite modele, are la bază, totuși, o strategie bine definită și respectarea fără excepție a unor principii generale.

Oamenii reușesc prin diverse moduri să atingă independența financiară. Unii reușesc acest lucru datorită unei idei geniale, pe care o pun în practică și care ajunge să se bucure de succes, care revoluționează un domeniu și, implicit, aduce bani.

Alții reușesc să ajungă bogați muncind foarte mult, făcând sacrificii, strângând fiecare bănuț și dezvoltând apoi un business, în timp ce unele persoane pur și simplu pariază pe o investiție, riscă tot și dau lovitura.

Desigur, acestea sunt doar câteva dintre situațiile posibile și, pe alocuri, vorbim despre extreme. Ceea ce contează cu adevărat în discuție este dat de acele principii, acele reguli, acele elemente care nu doar te ajută să obții mulți bani, dar stau și la baza securității tale financiare, adică îți oferă stabilitate financiară pe termen lung. Combinația acestor două elemente ( a avea bani + a-i putea păstra și înmulți în timp) este ceea ce ar trebui să ne intereseze, pe fiecare dintre noi, deoarece doar astfel poate fi definit un om de succes în plan economic.

Din fericire, putem învăța de la cei care au demonstrat că au capacitatea de a face bani, dar și de a-și conserva capitalul și de a-l înmulți. Ceea ce trebuie să reținem este că trebuie să identificăm câteva reguli și principii de bază, nu să le copiem acțiunile, nu să ne ghidăm după ce investiții fac ei sau să deschidem business-uri în domeniile lor de activitate. Aceasta ar fi o tactică greșită sau cu mari șanse de eșec, deoarece majoritatea dintre noi nu avem experiența și nici finanțele celor precum Elon Musk sau Warren Buffett. Ei poate își permit să investească în orice, să riște oricât, însă noi, ca oameni de rând, avem nevoie de diminuarea pe cât posibilă a riscurilor, pentru că, pentru cei mai mulți dintre noi, orice ban contează și nu ne permitem să-l pierdem atât de ușor, cu atât mai puțin în aceste vremuri dificile.

Prin urmare, iată câteva dintre regulile de aur ale miliardarilor, din care putem extrage învățăminte, noțiuni clare de educație financiară și poate chiar adevărate lecții de viață, nu doar de bani:

„Dacă te naști sărac, nu este greșeala ta, dar dacă mori sărac este greșeala ta”, spune Bill Gates, fondatorul Microsoft.

Nu, nu poți face nimic în privința circumstanțelor în care te-ai născut, ne explică el, însă trebuie să știi că viața ta este în propriile tale mâini și îți scrii singur destinul, prin modalitatea în care alegi să petreci fiecare zi.

„Dacă nu găsești o modalitate de a câștiga bani în timp ce dormi, vei munci până vei muri”, crede, la rândul său, legendarul investitor de pe Wall Street, Warren Buffett.

Acesta se referă la principiul pe care îl auzim din ce în ce mai des în discursurile despre educație financiară, respectiv acela de a pune banii să muncească pentru tine! Practic, trebuie să identifici ideile de investiții care-ți produc bani pasiv, fără ca tu să ai un serviciu, un program de lucru de care să depinzi pentru a fi plătit.

Tot lui Buffet îi aparține și îndemnul „Nu investi niciodată în ceva ce nu cunoști”, iar acesta se poate dovedi deosebit de util în vremurile pe care le trăim acum, când apar tot soiul de oportunități de investiții, ce promit profituri uriașe și ce pot fi, în unele cazuri, adevărate capcane pentru persoanele cu puține informații în domeniu.

„Banii sunt doar o consecință. Întotdeauna spun echipei mele: „Nu vă faceți griji prea mult în privința profitabilității. Dacă îți faci treaba bine, profitabilitatea va veni”, e de părere președintele și CEO-ul LVMH (cea mai mare companie de bunuri de lux din lume), Bernard Arnault.

Practic, ceea ce ne învață CEO-ul este să desfășurăm activitatea profesională cu plăcere, să facem ceea ce ne place, ceea ce ne inspiră, ceea ce ne pasionează. Astfel, nu vom simți că muncim, nici că vom depune efort, iar banii care vin vor fi percepuți ca un cadou, nu ca o plată câștigată cu greu, cu sacrificii, cu durere. De asemenea, atunci când pui pasiune în ceea ce faci, șansele de a câștiga mai bine, de a avansa, de a fi mai apreciat decât alții care fac aceeași muncă, se majorează considerabil. Astfel, vei reuși să faci bani fără să simți că-i faci!

„Cel mai mare risc este să nu asumăm niciun risc. Într-o lume care se schimbă foarte repede, singura strategie care sigur eșuează este să nu-și asume riscuri”, spune Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook.

Îndrăzneața recomandare a miliardarului care a revoluționat lumea digitală este să ne asumăm riscuri. Desigur, într-o manieră rațională, să fim întotdeauna conștienți de consecințe și să ni le asumăm.

„Străduiți-vă fără încetare să veniți cu produse noi și mai bune și să le produceți mai eficient decât alternativele”, recomandă Charles Koch, coproprietarul Koch Industries.

Ei bine, iată o adevărată lecție de supraviețuire pe o piață unde concurența este acerbă și într-un secol în care probabil că nu mai există domeniu de activitate unde să poată exista monopol. Peste tot ai parte de alți jucători ce concurează cu tine pentru piață, iar acest lucru trebuie să te motiveze ca serviciile sau bunurile tale să fie din ce în ce mai bune.

„Perseverența este foarte importantă. Nu ar trebui să renunți decât dacă ești forțat să renunți”, consideră Elon Musk, fondatorul, printre altele, a legendarei Tesla.

Practic, încheiem seria lecțiilor despre bani cu unul ce înglobează esența succesului: perseverența. Oricât de dificil ar fi, oricât de imposibil al părea, oricâte eșecuri ai fi trăit, nu renunța la visul tău și luptă pentru a ajunge un om care se bucură de stabilitate financiară!

În cele din urmă, nu uita că și legendarul Edison ne-ar fi dat dreptate, cu a lui celebră maximă, ce a rămas în istorie ca un veritabil mod în care putem să ne raportăm la eșec: „Nu am dat greş, ci pur şi simplu am găsit 10.000 de idei care nu funcţionează”.