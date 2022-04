Regizorul The Batman, Matt Reeves, vorbește despre viziunea sa asupra filmului: ce urmează

Matt Reeves și-a explicat viziunea de a aborda The Batman ca un film de sine stătător. Noua interpretare a lui Matt Reeves asupra filmului a fost un succes la box office și a fost apreciat de critici, dovedindu-se că a meritat așteptarea după mai multe întârzieri, după izbucnirea pandemiei de COVID-19.

Fanii au salutat noile interpretări ale unor personaje precum Robert Pattinson – Batman, Catwoman (Zoë Kravitz), Penguin (Colin Farrell) și Riddler (Paul Dano) ca fiind mai apropiate de versiunile lor cinematografice, în comparație cu adaptările anterioare.

La acest nivel de succes, au existat deja o mulțime de fani care să speculeze cu privire la continuările pentru The Batman. Un serial spin-off care se concentrează pe The Penguin a primit deja aprobarea pentru HBO Max, Farrell reluând rolul său Oswald Cobblepot, dar și un serial Arkham, de asemenea, în dezvoltare activă. Deși nu s-a anunțat nimic oficial, pare oarecum inevitabil că o continuare cu drepturi depline a The Batman este, de asemenea, la orizont, cu Reeves aparent având o mulțime de idei pentru The Batman 2.

The Batman, viziunea lui Matt Reeves

Într-un interviu pentru LA Times, Reeves a explicat cum a tratat The Batman ca pe o caracteristică de sine stătătoare. După ce a reflectat asupra a cât de mult control creativ i s-a acordat lui Reeves în această nouă versiune, regizorul a fost întrebat despre ce idei mai avea în extinderea lumii pe care a prezentat-o ​​pe ecran. Reeves a răspuns spunând că nu a abordat filmul presupunând că vor urma mai multe și s-a concentrat pe a spune o poveste cuprinsă care să asigure că noul Cavaler Întunecat este o completare demnă în sine.