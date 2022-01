Regizorul Don’t Look Up reacționează la review-urile negative: „Am fost șocat de ura criticilor”

Regizorul „Don’t Look Up”, Adam McKay, a vorbit, în premieră, despre reacțiile cinefililor, însă și despre cele ale criticilor, cu privire la controversata sa producție, disponibilă pe Netflix.

Acesta s-a arătat șocat de visceralitatea urii comentariilor negative, admițând că nu se aștepta la așa ceva. În mod evident, acesta a mizat pe prezența unei distribuții de excepție din care nu lipsesc actori consacrați ca Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Ron Perlman sau Jennifer Lawrence.

După cum se poate vedea, distribuția nu a ajutat filmul să fie iubit chiar de toată lumea, generând reacții dintre cele mai contradictorii. De vreme ce o parte din public afirmă că „Don’t Look Up” este un film bun și o radiografie excepțională a prezentului, alții susțin că este doar o copie nereușită a „Idiocracy”.

Ce a spus regizorul „Don’t Look Up” despre reacțiile primite de la fani și critici

Din câte se poate vedea din interviul acordat pentru Variety, Adam McKay nu se poate împăca cu reacțiile negative, însă mai mult decât atât, cu modul în care opiniile au fost expuse.

„Cred că am fost cu toții destul de șocați. Recenziile au fost cam 50-50 și asta e în regulă – toți am trecut prin asta. Dar am fost șocat de furia cu adevărat intensă. Am fost șocat de ura criticilor. La prima proiecție nu am primit astfel de comentarii și, mai ales, nu în această manieră. În general, la proiecțiile de teste, publicul a râs, așadar am avut parte de recenzii bune atunci. Ulterior, acestora li s-au adăugau alte păreri, aparent contradictorii, însă și extrem de pasionale. Oamenii s-au comportat ca niște hiene, pe rețele de socializare”, a declarat, printre altele, McKay.

„Don’t Look Up” este, în acest moment, una dintre cele mai controversate pelicule Netflix. Asta nu se datorează neaparat scenariului, ci modului în care oamenii au reacționat, imediat după ce au vizionat pelicula „apocaliptică”.