Don’t Look Up, cele mai ciudate scene: care este explicația pentru secvențele neobișnuite

Regizorul Adam McKay a explicat de ce „Don’t Look Up” are atât de multe scene care, la o primă vedere, ar putea fi considerate ca fiind ciudate.

Omul din spatele „Vice” și „The Big Short” a reușit să despartă apele cu două cu noua sa producție, „Don’t Look Up”. În mod evident, filmul poate fi considerat unul dintre cele mai controversate pelicule de pe Netflix, din pricina modului abrupt cu care spune povestea apocalipsei. De altfel, filme apocaliptice am tot văzut, de-a lungul timpului, însă trebuie să recunoaștem că „Don’t Look Up” reușește ceea ce puține au putut: să atragă, cu adevărat atenția – chiar dacă nu neaparat din motivele așteptate de producători. Un film bun și un film prost, în egală măsură: iată o performanță demnă de pisica lui Schrödinger, pe care nicio altă peliculă n-a mai bifat-o.

„Don’t Look Up” a aterizat pe Netflix la sfârșitul anului 2021 și a devenit rapid unul dintre cele mai vizionate filme vreodată, atunci când ne referim la un canal de streaming. Distribuția generoasă care îi include pe Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Meryl Streep, și mulți-mulți alții, a ajutat, fără îndoială, să atragă telespectatori. Probabil că de-aici a început, de fapt, controversa. Atâția actori „serioși” puși să joace într-o parodie care, la o primă vedere, poate părea un dezastru (de data aceasta nu unul natural, ci mai degrabă cinematografic).

De ce e „Don’t Look Up” altfel

La fel ca toate filmele lui McKay, „Don’t Look Up” are un stil de editare captivant, care implică înreruperi bruște de imagine, iar în loc pot apărea fotografii de stoc cu animale și peisaje, toate intercalate. Telespectatorii ar putea fi puțin derutați de acest stil, însă cei care sunt, cu adevărat, obișnuiți cu stilul regizorului vor aprecia scenele ciudate pentru ceea ce sunt.

Editorul Hank Corwin a urmat cu sfințenie planul lui McKay și, după cum se poate vedea, a făcut o treabă excelentă.

Fără îndoială, discuțiile de pe marginea acestui film un se vor opri aici. Motivul îl știm cu toții: „Don’t Look Up” sare din nișele impuse și reușește, astfel, să șocheze.