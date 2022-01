Încă un film post-apocaliptic: „Last Survivors” are o distribuție interesantă

În cazul în care aveați nevoie de încă un film despre apocalipsă și, mai ales, despre ceea ce se întâmplă după apocalipsă, „Last Survivors” pare alegerea potrivită.

Evident, luând în calcul perioada pandemică pe care o traversăm, cu toții, la nivel global, pare puțin ciudat că ne plac, în continuare, filmele care au la bază apocalipsa sau viața de după a ultimilor supraviețuitori. Cu siguranță, creierul uman reacționează neașteptat, oamenii fiind atrași de acele subiecte care îi sperie cel mai mult.

„Last Survivors”, un film cu Alicia Silverstone, într-unul dintre rolurile principale

În urmă cu 20-30 ani, Alicia Silverstone părea să aibă toată lumea în față, fiind desosebit de apreciată de fanii cinematografiei. Ea a fost, de asemenea, protagonista unui videoclip semnat Aerosmith, în care o putem vedea jucând, alături de Liv Tyler, fiica solistului trupei, Steven Tyler.

Imediat după, cariera cinematografică a Aliciei Silverstone a căzut într-un con de umbră, actrița primind câteva roluri în anumite seriale de televiziune. Aceste roluri nu au ajutat-o pe aceasta să-și paveze drumul spre succes, așa cum s-ar fi putut crede, ci doar i-au asigurat un trai decent.

Rămâne de văzut dacă „Last Survivors” va reuși să spargă barierele, de vreme ce piața este deja invadată de filme post-apocaliptice. Cel mai recent dintre acestea este „Don’t Look Up”, poate cel mai discutat film al acestui an, după „Dune” și „Spider-Man: No Way Home”.

„Last Survivors” spune povestea lui Troy, un preot care locuiește într-un loc oarecum utopic, alături de fiul său, Jake. În paralel, lumea se confruntă cu efectele unei apocalipse, dincolo de „bula” în care locuiesc cei doi nefiind nimic din ceea ce știm astăzi. O lume schimbată, într-o continuă decădere. Jake este obligat să depășească granițele în momentul în care tatăl său este rănit grav, în încercarea de a găsi medicamente pentru acesta. Aventura lui este marcată de apariția unei femei misterioase (Alicia Silverstone).

Urmărește trailer-ul oficial „Last Survivors”, publicat de Screenrant, în exclusivitate, pe YouTube.