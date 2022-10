Regina romanțelor românești a avut o viață de film: Ioana Radu a fost căsătorită de cinci ori și i-au plăcut motocicletele

Numele de Ioana Radu nu mai are, evident, nevoie de nicio prezentare. Timp de decenii întregi, artista i-a bucurat pe români cu muzica ei, fie că vorbim despre romanțe, muzică lăutărească sau chiar muzică populară.

Totuși, puțini sunt cei care știu că Ioana Radu a avut o viață care s-ar putea transpune cu ușurință într-un scenariu de film. În ciuda muzicii pe care o cânta, se pare că regina romanțelor a fost pasionată, în mod deosebit, de motociclete. Mai mult, a iubit și oamenii, fiind căsătorită de nici mai mult, nici mai puțin de cinci ori.

Ioana Radu a iubit de cinci ori și tot de atâtea ori a ajuns la altar

Născută cu numele de Eugenia Braia, Ioana Radu a fost sora celebrei Mia Braia. A iubit romanța, a iubit bărbații, dar a iubit și motocicletele, așa cum menționam anterior. Aparent, primele două caracteristici ale artistei nu par să aibă legătură cu a treia, dar asocierea este una cât se poate de reală.

„Pentru mine, romanţa este raţiunea de a fi! Am iubit-o, am cântat-o, am adunat-o şi am risipit-o”, declara, la un moment dat, marea cântăreață Ioana Radu, într-un interviu.

Evident, pasiunea pentru muzică a fost moștenită pe cale genetică, în ciuda faptului că era fiica unui cârciumar modest din Craiova, numele lui, Constantin Braia.

Cea care avea să-și schimbe numele în Ioana Radu se năștea în data de 17 februarie 1917, într-o familie cu mulți copii, însă asta nu o împiedica pe artistă să-și urmeze calea.

De altfel, Maria, cunoscută mai târziu sub numele de Mia Braia, era cea predestinată să ajungă artistă, ceea ce i se și întâmpla, de altfel. Nimeni din familia Braia nu a intuit, însă, că și Eugenia (Ioana Radu) avea să urmeze un destin identic, și chiar să ajungă să facă parte din cultura artistică a unei țări.

Timbrul vocii sale nu era privit cu mare încredere, de vreme ce, pe atunci, cerințele erau altele. Însă, tocmai acest timbru avea să o separe de restul cântărețelor de la noi din țară și să o transforme în ceea ce, inevitabil, a devenit.

A făcut liceul la Craiova, iar acolo a fost sfătuită să se devină profesoară de muzică și să cânte romanțe. Tot în acea perioadă, se mărită pentru întâia oară cu Romeo Rădescu, un compozitor și profesor de muzică din Târgu Jiu. Îl părăsește după scurt timp, preferând să plece la București pentru a-și încerca norocul în muzică.

La București, se înscrie la un concurs al societății de Radiodifuziune și îl câștigă, alături de Eugenia Nedelea, „luând fața” tuturor celor de 800 de concurenți înscriși în competiție.

Cu toate că începuse să aibă succes, Ioana Radu a trebuit să se orienteze și spre localuri, unde cânta pentru un ban în plus. Așadar, a cântat o perioadă în Ploiești, la restaurantul Azuga, unde făcea naveta de trei ori pe săptămână de la București.

La scurt timp, prinde oferte și la Motanul Negru, Potcoava sau Princiar, restaurante din Capitală, astfel că renunță la a mai merge la Ploiești.

Imediat după încheierea celui de Al Doilea Război Mondial, Ioana Radu ajunge să cânte la Teatrul Constantin Tănase, la Circul de Stat, dar și în cadrul orchestrei de muzică populară Barbu Lăutaru.

Cât despre viața personală, Ioana Radu s-a căsătorit cu fiecare bărbat pe care l-a iubit. Chiar ea avea să vorbească, la un moment dat, despre asta. „Am fost căsătorită de cinci ori cu acte in regulă. De două ori m-am căsătorit cu acelaşi bărbat. Nu mi-a plăcut niciodată dragostea fără acte”, spunea Ioana Radu.

De la romanțe, la motociclete. Dacă n-ar fi iubit muzica atât de mult s-ar fi făcut șofer

Ioana Radu nu a fost o femeie obișnuite – nu pentru acele vremuri, cel puțin. Avea o pasiune „nebună” pentru automobile de mare viteză, deopotrivă pentru motociclete.

De altfel, artista a fost a doua femeie din România care a primit permis de conducere pentru motocicletă.

O legendă urbană povestește cum, la un moment dat, în timpul războiului, cântăreața s-ar fi îmbrăcat în costum de motociclist, s-ar fi urcat pe motor și ar fi plecat spre Ardeal, în timpul bombardamentelor.

Dacă n-ar fi iubit muzica atât de mult, s-ar fi făcut șofer – asta obișnuia să spună Ioana Radu, când era întrebată despre pasiunea sa pentru motociclete.

A murit în anul 1990, în Capitală, fără ca nimeni să-i fie alături.