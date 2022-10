Cum a folosit Rusia imagini falsificate pentru a-și clădi afirmațiile privind „bomba murdară”

Astăzi, Ministerul rus al Apărării a publicat o prezentare pentru a susține afirmațiile potrivit cărora Ucraina ar putea folosi o „bombă murdară” în război – însă unele dintre imaginile folosite sunt false sau scoase din context.

Una dintre afirmații a fost că provocarea în jurul unei „bombe murdare” a fost intenționată de Ucraina pentru a provoca panică și a crește fluxul de refugiați în Europa.

O căutare inversă a imaginii acestei fotografii arată că a fost făcută în timpul zilei de 11 septembrie 2001 în New York. O altă afirmație este făcută că Occidentul folosește informații false pentru a provoca Rusia și a justifica o acțiune militară.

Ei susțin că acest lucru a fost făcut anterior în timpul războiului civil sirian.

Această fotografie, inclusă de Ministerul rus al Apărării în prezentarea de astăzi, a fost, de asemenea, utilizată anterior de Rusia în 2018. Aceștia susțin că arată cum Căștile Albe creează filme de propagandă despre false atacuri asupra civililor din Siria.



Această afirmație a fost infirmată anterior. Fotografia este, de fapt, o imagine din culisele filmului Revolution Man – un film împotriva Căștilor Albe realizat în 2018 de o companie de film siriană.

Eliot Higgins, fondatorul Bellingcat și cel care a dezmințit imaginile în 2018, a subliniat acest lucru într-un mesaj pe Twitter.

💬 Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been ❗ directly ordered to create the so-called #dirtybomb.

☢️ The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 24, 2022