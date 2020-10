10 poze cu Viorica de la Clejani care îți arată că nu mai există durere și suspine în lume

Oameni buni, și români, Viorica de la Clejani tocmai a închis internetul pentru anul acesta. Și e abia octombrie. Altceva nu mai poate fi lansat, altceva nu mai are rost să fie cântat.

Mult îndrăgita cântăreață din Carpați, de la poalele Clejanilor, a dus lăutăreasca lângă hip-hop și ce-a venit e pur și simplu tratamentul anti-depresie pe care nimeni nu l-a cerut. Însă el există și nu funcționează, dar are toate șansele să fie viralul unui an de-a dreptul nebun și haotic.

Într-o caracterizare ce-ar putea fi rezumată drept the greatest crossover of all time, Viorica de la Clejani, destul de absentul Ioniță, și Macanache au lansat pe YouTube hitul toamnei pentru vara viitoare: „Reveneala”. Ar putea fi foarte bine romanul unei generații, dar a ales să schimbe lumea într-un video poetic oprit la fix 4:20 minute.

Privighetoare de inimă albastră, Viorica de la Clejani se ridică la nivelul așteptărilor care n-au existat niciodată și intră direct pe repeat. Totodată, e posibil să asistăm la ceva ce fizica cuantică a putut intui doar în teorie: în funcție de observator, Viorica de la Clejani este și nu este cântăreața care-i cântă direct la ureche lui Dumnezeu.

Se cade doar ca eu, un simplu observator, să extrag din folclorul popular în care hitul deja s-a înscris câteva imagini dinamici care pot doar rezuma și scăpa de durere și suspine un popor care s-a veselit cu muzică și la beție, și la fericire.

Fără alte adăugiri, 10 instante în mult adoratul format de GIF cu prea stimata voce nemuritoare care tocmai ce se apropie de jumătate de veac.

Viorica de la Clejani, reveneală și niște GIF-uri la care, dacă te uiți cu atenție îți fură sufletul, și ți-l ascund într-o mașină din anii ’60

Viorica tocmai a devenit orice mătușă care se pilește la nuntă cu vișinata aia bună și se bagă la dans între tineri. Și „inima zburdalnică” tocmai și-a primit poza.

Când tocmai ai dat cu mopul și toată lumea se poartă de parcă oricum se murdărește la loc.

Când tocmai ți-ai luat mașină SH, dar ai dus-o la spălătorie și trebuie să dai bine în poze, că le trimiți rudelor să vadă că te-ai ajuns.

Când îți intră și 1 la pauză, dar și x la final.

Când îi zici la nesimțit să se mai spele, dar se plânge că încă n-a venit apa caldă de la Primărie.

Când intră aia bună a lui Salam și deja ești la a doua sticlă de ceva bun cu fetele.

Când pleci în sfârșit din provincie și-ajungi la facultate în Capitală.

Când tocmai ai fentat ziua de muncă de 8 ore cu vreo 4 muncite cinstit și câteva pauze de țigară.

Când pui ceva pe web ca să nu se vadă c-ai pus de-o ciorbă cât muncești de-acasă.

Când încă bagi Netflix pe abonamentul fostului.

Nu-i chiar cu Viorica, dar uită-te un pic la fața acestui om care cară de gât ditamai țambalul. Practic, e anul 2020 și tot ce-a trecut ca trenul pe lângă el.

