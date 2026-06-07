La ce vârstă au voie copiii să stea pe locul din dreapta față. Ce prevede legea
Transportul copiilor în mașină este un subiect care ridică frecvent întrebări în rândul părinților și al șoferilor. Una dintre cele mai întâlnite nelămuriri este legată de vârsta la care un copil poate ocupa locul din dreapta față. Deși mulți conducători auto cred că există doar o limită de vârstă, legislația rutieră din România stabilește reguli care țin cont atât de vârstă, cât și de înălțimea copilului și de sistemele de siguranță utilizate. Nerespectarea acestor prevederi poate atrage sancțiuni și, mai important, poate pune în pericol siguranța minorilor în timpul deplasării.
Ce spune legea despre copiii care stau pe locul din față
Regulile privind transportul copiilor sunt prevăzute în Codul Rutier și în Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Potrivit articolului 97 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, „conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârsta de până la 12 ani pe scaunul din față, chiar dacă sunt ținuți în brațe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice”.
Aceasta înseamnă că un copil care nu a împlinit încă vârsta de 12 ani nu poate ocupa locul din dreapta față al autoturismului, indiferent de situație. Regula este una clară și nu prevede excepții pentru transportul obișnuit al copiilor.
Legea a fost introdusă pentru a reduce riscul de rănire în cazul unui accident rutier, locul din față fiind considerat mai expus decât bancheta din spate, în special pentru copiii mici.
Înălțimea copilului este la fel de importantă
Pe lângă criteriul vârstei, legislația stabilește și obligații legate de înălțimea minorului.
Conform prevederilor legale, copiii cu înălțimea sub 150 de centimetri trebuie să utilizeze sisteme de siguranță adaptate greutății și dimensiunilor lor. De asemenea, copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie transportați numai în dispozitive de retenție omologate.
Totodată, OUG 195/2002 prevede că minorii trebuie să poarte centura de siguranță sau să fie transportați în dispozitive speciale pentru copii, în condițiile stabilite de regulament.
Din acest motiv, simpla împlinire a vârstei de 12 ani nu elimină automat toate obligațiile privind siguranța. Dacă minorul are o înălțime care impune utilizarea unui sistem de retenție, acesta trebuie folosit conform cerințelor legale.
Ce reguli se aplică pentru copiii foarte mici
Legislația este și mai strictă în cazul copiilor de vârstă mică.
Conducătorilor auto le este interzis să transporte copii cu vârsta de până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță. În plus, copiii sub 3 ani trebuie transportați exclusiv în dispozitive de fixare omologate pentru categoria lor de vârstă și greutate.
Regulamentul de aplicare al Codului Rutier stabilește inclusiv utilizarea dispozitivelor de fixare în funcție de dimensiunile și caracteristicile copilului, scopul fiind reducerea riscului de accidentare în timpul deplasării.
Aceste prevederi sunt obligatorii indiferent de distanța parcursă și indiferent dacă deplasarea are loc în localitate sau în afara acesteia.
Care este concluzia pentru părinți și șoferi
Pe scurt, legislația rutieră din România interzice transportarea copiilor cu vârsta de până la 12 ani pe locul din dreapta față al autoturismului. După împlinirea acestei vârste, copilul poate ocupa locul din față, însă trebuie respectate în continuare toate regulile privind utilizarea centurii de siguranță și a sistemelor de retenție adaptate, atunci când acestea sunt necesare.
De asemenea, pentru copiii cu înălțimea sub 150 de centimetri și pentru cei foarte mici, legea impune utilizarea unor sisteme speciale de protecție, iar șoferul este responsabil de respectarea acestor obligații.