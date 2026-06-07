La ce vârstă au voie copiii să stea pe locul din dreapta față. Ce prevede legea

Potrivit articolului 97 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, „conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârsta de până la 12 ani pe scaunul din față, chiar dacă sunt ținuți în brațe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice”.

Aceasta înseamnă că un copil care nu a împlinit încă vârsta de 12 ani nu poate ocupa locul din dreapta față al autoturismului, indiferent de situație. Regula este una clară și nu prevede excepții pentru transportul obișnuit al copiilor.

Legea a fost introdusă pentru a reduce riscul de rănire în cazul unui accident rutier, locul din față fiind considerat mai expus decât bancheta din spate, în special pentru copiii mici.

Înălțimea copilului este la fel de importantă

Pe lângă criteriul vârstei, legislația stabilește și obligații legate de înălțimea minorului.

Conform prevederilor legale, copiii cu înălțimea sub 150 de centimetri trebuie să utilizeze sisteme de siguranță adaptate greutății și dimensiunilor lor. De asemenea, copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie transportați numai în dispozitive de retenție omologate.

Totodată, OUG 195/2002 prevede că minorii trebuie să poarte centura de siguranță sau să fie transportați în dispozitive speciale pentru copii, în condițiile stabilite de regulament.

Din acest motiv, simpla împlinire a vârstei de 12 ani nu elimină automat toate obligațiile privind siguranța. Dacă minorul are o înălțime care impune utilizarea unui sistem de retenție, acesta trebuie folosit conform cerințelor legale.