Obținerea permisului de conducere este din ce în ce mai dificilă, de aceea trebuie să fii atent pentru a-l păstra fără a fi suspendat. Cu toate acestea, poți să rămâi fără permis dintr-o simplă greșeală. Află cum este posibil să ți se ia carnetul pentru alcool fără să bei.

Chiar dacă ți se pare greu de crezut, află că poți rămâne fără permis din cauza dezinfectantului de mâini și a apei de gură. Potrivit unei echipe de chimiști din Statele Unite, aceasta a condus un exeperimetn asupra a 65 de voluntari. Oamenii de știință au aplicat pe mâini spumă dezinfectantă, iar apoi au utilizat fiole ale unui aparat etilotest, făcând testul de respirație.

După cum au arătat rezultatele, 10% dintre teste au dat rezultate pozitive, chiar dacă persoanele testate nu au consumat alcool. În cazul a 31,5% dintre teste, acestea au dat eroare pentru că vaporii de alcool ai dezinfectantului au afectat măsurătorile. Cu toate că vaporii de alcool nu intră în piele atât de mult încât să provoace amețeala, iar atunci când sufli în fiolă poate arăta un rezultat pozitiv.

Cum poți să rămâi fără permis din cauza apei de gură

Lucrurile se schimbă însă dacă polițistul respectiv a utilizat dezinfectant. Într-un următor test s-a demonstrat că, dacă specialiștii ar fi așteptat o perioadă de cinci minute între aplicarea dezinfectantului și utilizarea aparatului etilotest, atunci rezultatul ar fi fost unul negativ. În afara dezinfectanților, apa de gură sau spray-urile de gură pot, la rândul lor, să îi lase pe șoferi fără permis.

Mulți români au afirmat că sunt sancționați de către polițiști pentru consum de alcool, cu toate că înainte de a se urca la volan nu au consumat alcool. Este și cazul unui medic prahovean care a rămas fără permis din cauza utilizării unui astfel de spray. Acesta a chemat în judecată compania producătoare de „Tantum Verde” după ce, aparatul etilotest a arătat o alcoolemie de 0,68 mg/l în aerul expirat.

Acesta le-a explicat polițiștilor că a utilizat medicamentul pentru gât cu câteva minute înainte de a se urca la volan. Medicii de la Institutul de Medicină Legală din Timișoara au anunțat că pentru o perioadă de 20 de minute, alcool care este parte componentă a acestui produs va ieși la aparatul etilotest în aerul expirat.

În afara faptului că apa de gură te poate lăsa fără permis, aceasta nu este nici atât de eficientă pe cât se crede. Cu toate acestea, s-a demonstrat că, de fapt, concentrația de alcool folosită este prea mică pentru a ucide microorganismele. Astfel, alcoolul dezinfectant din farmacie are o concentrație de alcool de 70 – 99%, în timp ce apa de gură are o concentrație de până la 25% și nu are un efect antiseptic.

Ba mai mult, alcoolul poate chiar agrava respirația urât mirositoare, pentru că alcoolul usucă gura și ofertă un mediu mai confortabil pentru bacteriile din gură. Folosirea apei de gură va masca mirosul neplăcut, dar nu te va scăpa de bacteriile care îl produc. Apele de gură recomandate sunt cele care conțin un ingredient activ precum clorura de cetilpiridiniu, mentol sau fluorură.