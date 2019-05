Cod Rutier 2019. Cum te pot lăsa fără permis apa de gură sau dezinfectantul de mâini

Știi deja că dacă te urci la volan după ce ai consumat alcool riști să rămâi fără permis și să plătești și o amendă usturătoare. Dar poate nu te-ai fi gândit că poți ajunge în această situație și dacă ai folosit apă de gură sau dezinfectant pentru mâini.

Apă de gură, folosită de multe persoane pentru igiena orală, te poate lăsa fără permis. Dacă ești oprit în trafic de un polițist și ești testat cu aparatul etilotest, alcoolul din apa de gură este sesizat de aparatul Poliției.

De regulă, durează cam 20 de minute până ce acesta dispare. Singura variantă ar solicitarea de recoltare de probe biologice, acolo unde alcoolul nu apare.

Cum rămâi fără permis dacă folosești apă de gură și dezinfectant de mâini

Și în România au fost cazuri în care s-au ridicat permise de conducere din cauza apei de gură. Un șofer povestea cazul său din 2016, potrivit Digi 24.

„Am utilizat acest produs, m-am înscris în carosabil şi am rulat între 50 şi 100 de metri. Nu cred că au trecut mai mult de 2 -3 minute până când am fost oprit de un echipaj al Poliţiei şi am fost testat cu aparatul etilotest”, povestea la acea vreme Dan Idolu. El afirma că pe test a apărut o alcoolemie de 0,28, deși nu consumase niciun pic de alcool.

„Depistarea valorii pozitive în aerul expirat prin cavitatea bucală este posibilă pe o perioadă limitată de timp, de circa 15 – 20 de minute. Explicaţia constă în prezenţa temporară a soluţiei alcoolice în interiorul cavităţii bucale, (…) fără însă ca alcoolul să ajungă în sângele circulant şi să producă efectele sale specifice”, arăta Institutul de Medicină Legală Timișoara.

Potrivit Codului rutier, o concentraţie cuprinsă între 0,2 si 0,5 g/l de alcool pur în sânge este considerată contravenţie şi e pedepsită cu 21-50 de puncte amendă şi cu suspendarea permisului pentru 180 de zile. Dacă alcoolemia depăşeşte 0,5 g/l de alcool pur în sange, şoferul are dosar penal şi riscă între 1 şi 5 ani de închisoare.