Telefonul tău poate deveni un fel de etilotest ca să știi când ai băut prea mult

Nivelul de toleranță la alcool este diferit pentru fiecare persoană. Dacă ai fost vreodată curios să știi cât de mult te afectează alcoolul, până acum nu aveai prea multe soluții la îndemână.

Detectoarele prin piele sau etilotestele individuale ar fi o opțiune, dar poate nu atât de ușor de folosit în public fără a trezi interesul celorlalți. Care e versiunea discretă? Propriul telefon. Tehnologia există deja acolo.

O echipă de cercetători în medicina de urgență a investigat recent modul în care accelerometrul smartphone-ului, adică cel care te ajută să urmărești pașii, poate prezice nivelul de intoxicație în funcție de cum mergi. Google vrea să-l folosească pentru a detecta cutremure.

Într-un eșantion de 17 de participanți, cercetătorii au putut să prevadă intoxicarea cu o precizie de 92%. În studiul publicat în Journal of Studies on Alcohol and Drugs, cercetătorii de la Universitatea Stanford și de la Universitatea din Pittsburgh afirmă că cercetarea lor este complementară studiilor anterioare care au identificat mersul ca semn al intoxicației cu alcool.

În timp ce cercetările anterioare s-au concentrat asupra legăturilor dintre numărul de băuturi consumate și mersul unei persoane, acest studiu a vizat concentrația de alcool în sânge și concentrația de alcool în respirație.

Au căutat voluntari care să se îmbete

Pentru a testa dacă ipoteza lor este viabilă, echipa a recrutat 17 participanți dispuși să consume alcool până la un nivel de 0,08 concentrație în respirație. Participanții au fost serviți cu vodcă și li s-a cerut să bea în decurs de o oră. Apoi, au fost puși să facă teste de mers pe jos, 10 pași înainte și 10 pași înapoi în fiecare oră, pentru o perioadă de șapte ore.

Smartphone-ul era atașat de spatele lor. În acest timp, concentrația de alcool din sânge și din respirație le erau măsurate constant.

Echipa a descoperit că a putut să anticipeze atunci când un participant era la 0,08 concentrație alcool în respirație, cu o precizie de 92%.

Accelerometrele smartphone-ului au colectat datele privind mișcarea participanților, iar cercetătorii au constatat că mișcarea laterală, legănarea înainte și înapoi, erau semne importante. De aici, provocarea va fi ca cercetătorii să găsească o modalitate de a comunica aceste semnale de intoxicare în mod eficient, spune Suffoletto. Eventual printr-o aplicație.

Dacă totul se desfășoară conform planului, Suffoletto anticipează că vom putea să folosim aplicații cu această capacitate în decursul anului următor.