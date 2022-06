Oficiali occidentali din serviciile de informații consideră că Vladimir Putin ar putea deveni incapabil din punct de vedere medical „în trei-șase luni”, a afirmat un fost spion.

Vladimir Putin ar putea fi schimbat de la cârma Rusiei

Fostul ofițer de informații britanic Christopher Steele a declarat că CIA și alte agenții cred că președintele rus ar putea fi înlăturat în următoarele luni, în urma invaziei sale „dezastruoase” din Ucraina.

Fostul șef al biroului MI6 a susținut că, deși unul dintre factori ar fi sănătatea sa „șubredă”, ar depinde și de ceea ce s-a întâmplat în Ucraina și dacă Rusia a suferit pierderi mai substanțiale.

Steele a declarat pentru emisiunea The World at One de la BBC Radio 4: „Nu-l văd pe el (Putin) la putere mai mult de trei-șase luni de acum încolo.

Christopher Steele, fostul agent MI6 care a înființat Orbis Business Intelligence și a întocmit un dosar despre Donald Trump, la Londra, unde a vorbit pentru prima dată cu presa. „Există semne că sănătatea sa este șubredă, pentru început, ceea ce va fi un factor în acest sens.

„Și dacă ceea ce ni se spune de către CIA și alții și de către sursele noastre este adevărat, atunci se pare că ar putea deveni incapabil în această perioadă de timp.”

Steele a adăugat: „Acesta este un regim de om puternic în care oamenii trebuie să se teamă de lider și dacă liderul este incapabil din punct de vedere medical, atunci va exista o mișcare împotriva lui, sunt sigur.”

Dezvăluirile unui fost spion

Fostul agent MI6 a declarat că este puțin probabil ca înlocuitorul său să fie mai liberal decât Putin, dar va fi cineva care are un interes direct în ieșirea din război.

El a spus: „Nu cred că ar însemna relații bune cu Occidentul, dar cel puțin am putea avea o negociere în cadrul căreia să poată pretinde că nu și-au pierdut onoarea din cauza faptului că ar da vina pe liderul anterior”.

În aprilie, întrebările privind starea de sănătate a lui Putin au crescut atunci când o înregistrare video din februarie l-a arătat pe acesta „tremurând incontrolabil” în timpul unei întâlniri cu Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului.

Acest lucru a urmat unui raport al unui grup de jurnalism de investigație rusesc potrivit căruia Putin a fost vizitat de un chirurg oncolog de zeci de ori în decurs de patru ani.

Luna trecută, un oficial al serviciilor secrete ucrainene a afirmat că liderul rus are cancer, dar că „nu va muri mâine”.