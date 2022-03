Purtătorul de cuvânt al Kremlinului dă asigurări că Rusia nu va folosi arme chimice în războiul din Ucraina. Singura situație în care le-ar folosi

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că Rusia are un „concept de securitate internă” care subliniază când pot fi folosite armele nucleare. Astfel că Dmitri Peskov a declarat într-un interviu că Rusia ar folosi arme nucleare doar dacă însăși existența sa ar fi amenințată.

Comentariul lui Peskov a venit în timp ce intervievatorul CNN, Christiane Amanpour, l-a împins dacă este „convins sau încrezător” că președintele Vladimir Putin nu va folosi opțiunea nucleară în contextul ucrainean.

President Putin has raised the threat of using nuclear weapons – and his spokesperson Dmitry Peskov refused to rule out their use, in an interview with me tonight. pic.twitter.com/uxQqncLGYN

— Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022