Armata rusă a publicat imagini cu lansări de rachete hipersonice spre Ucraina. Cât de periculoase sunt aceste arme

Misterul rus al Apărării a decis să facă publice mai multe imagini cu sistemul de rachete de coastă Bastion cu care lovește pozițiile Forțelor Armate ale Ucrainei. Astfel că sistemul Bastion folosește rachete hipersonice, arma de top a armatei ruse, pe care niciun sistem de apărare nu o poate contracara.

Ministerul rus al Apărării a confirmat încă de săptămâna trecută că a folosit, pentru prima dată, cea mai recentă rachetă hipersonică în timpul atacului asupra Ucrainei, dar numai pentru a distruge infrastructura militară și depozitele de armament.

The Russian Ministry of Defense publishes footage of the operation of the Bastion coastal missile systems on the positions of the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/YP5pMi3gUL

— SAQI (@SAQI8732T) March 23, 2022