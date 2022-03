Rușii au preluat controlul lângă Cernobîl. Soldații lui Putin l-au răpit pe primarul orașului Slavutici

Războiul din Ucraina, declanșat de Moscova la 24 februarie, durează deja de o lună. Luptele au forțat peste 10 milioane de ucraineni să-și părăsească locuințele, iar mii de oameni au fost uciși sau răniți. Sunt pagube imense în urma bombardamentelor aeriene. Între timp, soldații ruși au preluat controlul asupra oraşului ucrainean Slavutici, construit lângă Cernobîl. Este un loc strategic deoarece aici locuiesc angajaţii centralei nucleare, a anunțat, sâmbătă, Administraţia Militară a Kievului. Primarul din Slavutici, Iuri Fomicev, a fost răpit de armata rusă.

Invadatorii ruși au aruncat grenade asupra civililor care s-au adunat pentru un miting pro-ucrainean în orașul Slavutici. Edilul Iuri Fomiciv a fost capturat de armata rusă.

Rușii au tras focuri de armă în aer și au aruncat grenade cu efect paralizant, pentru a dispersa lumea adunată la proteste în Slavutici. Primarul orașului, Iuri Fomicev, a fost răpit de soldații lui Putin după ce edilul a făcut apel la cetățeni să vină la manifestații.

În videoclipurile distribuite masiv pe rețelele sociale se văd câteva sute de oameni care protestează, strigând „Slavutici este Ucraina” și „Trăiască Ucraina”.

Guvernatorul regiunii Kiev, Oleksandr Pavlyuk, a declarat că forțele ruse au intrat în orașul Slavutici și au confiscat un spital. Același oficial ucrainean a afirmat că rușii l-au răpit pe primarul orașului, dar unele mass-media au raportat mai târziu că edilul a fost eliberat rapid.

Guvernatorul a spus că locuitorii orașului au ieșit în stradă cu steaguri ucrainene pentru a protesta împotriva invaziei ruse.

Orașul Slavutici este amplasat strategic în apropiere de râul Nipru, la aproximativ 150 de kilometri nord de capitala Kiev și aproape de granița cu Belarus. Potrivit oficialilor locali, acest oraș a fost izolat încă de la începutul invaziei ruse. Slavutici a fost ridicat pentru muncitorii centralei nucleare de la Cernobîl, după dezastrul din 1986, care a lăsat zona nelocuită.

În urmă cu patru săptămâni, soldații ruși au capturat centrala nucleară de la Cernobîl, unde lucrează locuitorii din Slavutici. În data de 20 martie, civilii care stăteau în amplasamentul uzinei au fost evacuați.

În dimineața zilei de 24 februarie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat începutul războiului cu Ucraina. Trupele sale au bombardat și au distrus infrastructuri cheie, efectuând lovituri masive asupra orașelor și satelor ucrainene folosind artilerie, lansatoare de rachete multiple și balistice.

⚡️The head of the #Kyiv region administration said that #Russian troops entered the town of #Slavutich, near #Chernobyl.

— NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2022