Programul Rabla 2022, după scumpirea Dacia: care sunt cele mai ieftine mașini pe care le poți cumpăra în România

În cazul în care te gândeai să te arunci la achiziția unei mașini noi în România, prin intermediul programului Rabla 2022, merită să ai în vedere că Dacia nu mai este cea mai ieftină. Ai opțiuni foarte bune sub 10.000 de euro, dar creațiile constructorului de la Mioveni nu se mai încadrează.

În contextul programelor guvernamentale de încurajare a achizițiilor de mașini noi, românii au deveni din ce în ce mai dornici să colaboreze la înnoirea parcului auto de pe meleaguri mioritice. Doar în primele trei luni ale acestui an, piața a crescut cu aproape 40%. Din păcate, producția nu are nicio șansă să țină pasul cu cererea, în contextul crizei globale de semiconductoare. Alternativa, la care a apelat și Dacia, este creșterea prețurilor și întreruperea producției celor mai ieftine autoturisme din portofoliu. Astfel, am ajuns în situația în care, nici măcar prin programul Rabla 2022, Dacia nu mai costă sub 10.000 de euro.

Cele mai ieftine mașini din România, prin programul Rabla 2022: Dacia nu mai este în top

Cea mai ieftină mașină din România prin programul Rabla, după scumpirile Dacia, este Suzuki Ignis cu un preț de 9750 de euro cu TVA inclus. Fără Rabla, valoarea este de 13.025 euro cu TVA inclus. Ca referință, vorbim de ediția Mild Hybrid 12v cu echipare Cool, motorizare 1,2L, transmisie 5MT, tracțiune față și culoare fervent red.

Pe poziția a doua în același clasament al celor mai ieftine mașini pe care le poți lua prin Rabla 2022, se află Renault Clio – 9800 de euro cu TVA inclus. Este vorba de ediția SCe 65 cu echipare authentic, motorizare 1 litru benzină, tracțiune față și transmisie 5MT.

Dacia Spring este pe poziția a treia în clasament, cu un preț de achiziție de 10.150 de euro, dar românii care vor o Dacia pe carburant tradițional, vor opta pentru un Sandero Stepway, la 10.500 de euro cu TVA prin programul Rabla Clasic. Aceasta vine cu o echipare Essential, un motor TCE 90 de 1 litru pe benzină cu 90CP, transmisie 6MT și tracțiune față.