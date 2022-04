Primul tatuaj din lume creat de inteligența artificială: cum a fost realizat de OpenAI

Un tip tocmai și-a făcut ceea ce ar putea fi primul tatuaj din lume creat de o inteligență artificială. Cei care au lucrat la rețeaua neurală au confirmat că fotografia unui utilizator de Twitter a fost, într-adevăr, prima creată de programul lor DALL-E2.

DALL-E2 a fost creat de OpenAI și transformă limbajul uman natural în fotografii și artă realistă. Deși, din păcate, nu este capabil să creeze încă toate imaginile fantastice ale viselor tale, a creat o linie simplă artistică în tatuajul lui Everett Randle, care prezintă o literă „A”, o cruce și o săgeată.

Utilizatorul de Twitter a postat o fotografie cu tatuajul și l-a etichetat pe creatorul OpenAI.

Boom – as far as I know (and I’ve done exactly 0 minutes of extensive research on this) the first tattoo designed by an AI. Naturally had to do it in my Hereticon shirt. Thanks @sama + DALL·E 2 ! pic.twitter.com/4L4ysA855p

— Everett Randle (@EverettRandle) April 10, 2022