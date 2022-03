Primarul unui oraș ucrainean a fost răpit de forțele ruse

Primarul din Skadovsk, un oraș-port din regiunea Herson din Ucraina, a fost răpit, potrivit ministrului de externe al Ucrainei. Oleksandr Yakovlyev și adjunctul său Yurii Palyukh ar fi fost luați astăzi. Rusia a susținut că deține controlul asupra întregii regiuni Herson acum, după ce a luat orașul aproape de începutul invaziei.

Nu este prima dată când oficialii ucraineni au fost răpiți de la începutul războiului. Primarul orașului din sudul Dniprorudne, Yevheniy Matvieyev, și primarul Melitopolului, Ivan Fedorov, ar fi fost, de asemenea, răpiți.

Russian invaders continue to abduct democratically elected local leaders in Ukraine. Mayor of Skadovsk Oleksandr Yakovlyev and his deputy Yurii Palyukh abducted today. States & international organizations must demand Russia to immediately release all abducted Ukrainian officials! pic.twitter.com/bmaAuurx9h

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022